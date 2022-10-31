 
Голосовать

«Фонтанка» наградила ТОП-10 победителей в 10 номинациях премии
«Фонтанка.ру – Признание и Влияние»

Два дня, сто компаний, десять номинаций, среди которых три новых, — всё это топ-10 премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», которая в 2022 году проходит под знаменем поддержки бизнеса. 26 и 27 ноября «Фонтанка» наградила городские и областные компании, благодаря читателям оказавшиеся в финале.

Десять по десять: как награждали лучшие компании финалистов премии «Фонтанки»

Скачать фото
Скачать фото
Главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков

«У нас каждый год немного меняются номинации, новинки есть и в этот раз. Вообще, мы долго обсуждали, проводить ли премию в этом году и в каком виде это делать, и пришли к выводу, что провести надо обязательно, «по-взрослому и красиво». Мы не рассматриваем это как праздник, скорее больше как знак благодарности компаниям, которые преображают наш город, меняют повседневную жизнь в лучшую сторону.

Одна из новинок этого сезона в том, что финальная церемония после двухлетнего перерыва возвращается в Главный штаб Эрмитажа. Будут и народные герои «Фонтанки», и звездные гости. Напоминаю, что эту премию невозможно купить. Любые накрутки мы отсекаем и показываем реальную картину».

Генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский

«15 декабря мы объявим обладателей нашей премии не в 10, а в 11 номинациях — в этом году добавилась номинация «Район года», где мы предлагаем горожанам проголосовать за самый комфортный, удобный, интересный район Петербурга. Эта история не столько про бизнес, сколько про сам город. И небольшой спойлер про финал: ведущим церемонии награждения будет Дмитрий Нагиев».

Больше фотографий с церемонии награждения Топ-10 премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» можно скачать здесь:
скачать фотографии
При публикации просим указывать копирайт: «Фонтанка.ру»

«Ресторан/Бар года»

топ-10
выбрать лучший
Петербург — негласная столица баров и общепита. Горожане всегда любили посидеть как в теплом уютном кафе хмурыми зимними вечерами, так и летним днем на открытой террасе. В этой номинации соревновались и крупные сетевые рестораны, и пекарни с несколькими столиками, и даже фуд-корты. А петербуржцы выбрали десять мест, где им хорошо.

  • "Евразия"

  • "Каха Бар"

  • "Контакт Бар"

  • "Марчеллис"

  • "Неканон бар"

  • "Тройка"

  • BAHROMA

  • TOKИO-CITY

  • La Vue

  • VЛАVАШЕ

Коммерческий директор портала «Фонтанка.ру» Елена Пирожкова

«Сегодня мы видим уникальный момент — крупный бизнес объединился для поддержки мелких компаний, небольших предприятий, которые недавно вышли на рынок и только осваивают свои ниши. Все, кто прошел сегодня в топ-10 в своих номинациях, любят своих клиентов и стараются для них, а те в ответ выдвигают компанию и голосуют за нее. Мы обсуждали с нашими партнерами, что же для них значит эта премия сегодня, и сошлись во мнении, что это прежде всего поддержка друг друга, когда мелкие игроки могут опереться на сильное плечо крупного бизнеса»

Номинацию запустили в прошлом, еще «пандемийном» году, и время показало, что не зря. Оказалось, что для полноценного отдыха необязательно ехать далеко. Санатории, курорты и базы отдыха Ленобласти раскрыли себя во всей красе, помогая уставшим горожанам отдохнуть и душой, и телом.

«База отдыха года»

топ-10
выбрать лучший
  • База отдыха «Илоранта»

  • База отдыха «Лосево Парк»

  • Загородный клуб «Жемчужина»

  • Загородный клуб «Пасторское Озеро»

  • Курорт «Игора»

  • Курорт «Охта Парк»

  • Лодж-отель We Lodge

  • Сеть коттеджей «Сова»

  • СПА-отель «Аквамарин»

  • Эко-хутор «Аккала»

Петербург — родина более ста театров: от блистательных крупных с мировой славой до камерных площадок с особой атмосферой и репертуаром. В любой непонятной ситуации петербуржцы предпочитают пойти в театр, выбирая из огромного «ассортимента» сцен и коллективов те, что по душе.

«Театр года»

топ-10
выбрать лучший
  • Мариинский театр

  • Молодежный театр на Фонтанке

  • Музыкально-драматический театр «БУФФ»

  • «Мюзик-Холл»

  • «Приют комедианта»

  • «Санктъ-Петербургъ Опера»

  • «Театр Дождей»

  • Театр «Легенда»

  • Театр музыкальной комедии

  • Театр «ТОК»

Генеральный директор Zarenkov Gallery
Карина Бржезинская

«Принимать эту премию для нас большая честь, ведь всё, что связано с Петербургом, включая сферу бизнеса, культуры и искусства, — это и сфера наших интересов тоже. «Фонтанка» при этом уже давно больше чем городское СМИ — скорее уже федеральное. Мы открывались в январе этого года с девизом «Искусство объединять», и именно в этом объединении мы и видим свою миссию. Искусство уже давно вышло за рамки творчества, а бизнес тоже давно стал своего рода искусством.
Премию в этой номинации «Фонтанка» будет вручать впервые — чтобы отметить тот бизнес, что взял на себя часть забот родителей. Сюда вошли как кружки и секции, так и частные детские сады, развивающие центры и многое другое.

«Детский центр года»

топ-10
выбрать лучший
  • Город профессий «Кидбург»

  • Детская бизнес-школа «Успех в твоих руках»

  • Клуб робототехники Gorobo Club

  • Парусная школа «Дети ветра»

  • Приморский культурный центр

  • Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (Аничков дворец)

  • «Семейный Клуб Я плюс»

  • Семейные парки развлечений Joki Joya

  • Театральная студия «Я — актер!»

  • Театр-студия «Горошины»

Еще одна номинация, которую запустили впервые. Петербуржцы так любят своих питомцев, что даже плавают с ними на сап-бордах на летнем фестивале «Фонтанки». Поэтому студии груминга и дрессировки, гостиницы для животных, ветеринарные клиники и зоомагазины стали отдельной важной сферой бизнеса, достойной награды.

«Сервис года для животных»

топ-10
выбрать лучший
  • Ветеринарный центр доктора Базылевского

  • Зоомагазин «Четыре Лапы»

  • Зоосалон Maxpet

  • Зоосалон BoolDog

  • Зооцентр «Собачья Жизнь»

  • Сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек Petshop

  • Студия груминга Nicole

  • Школа дрессировки «Клуб Каштанка Добрый Пес»

  • Школа дрессировки собак CleverDog

  • Школа дрессировки «ФанДогс»

Главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков

«Попадание в десятку и прохождение в финал — уже победа, ведь это результат голосования сотрудников, клиентов, посетителей, аудитории «Фонтанки». Тот, кто лучше работает со своей аудиторией, тот и побеждает. Применительно к «Фонтанке» мне больше нравится именно слово «аудитория» вместо слова «читатели» — нас смотрят, читают и слушают, отдельные наши видео собирают более миллиона просмотров. За последний месяц наша аудитория достигла примерно миллиона человек в день. Около 400-450 тысяч из них из Петербурга, 300-350 тысяч из Москвы, далее идут города-миллионники, из которых почему-то особенно выделяется Якутск».

У каждого есть свой любимый магазин — он рядом с домом, там нужный набор продуктов, приятный персонал. Даже в другом районе города приверженцы «своего» супермаркета стараются посетить именно его. Петербуржцы назвали свою любимую десятку.

«Супермаркет года»

топ-10
выбрать лучший
  • «Ашан»

  • «ВкусВилл»

  • «Дикси»

  • «Лента»

  • «Магнит»

  • «О'КЕЙ»

  • «Перекресток»

  • «Пятерочка»

  • «Семишагофф»

  • EUROSPAR

Цифровые сервисы охватывают всё больше сфер жизни. Онлайн можно заказать еду, посмотреть фильм, вызвать нужного специалиста. А самые удобные, быстрые и клиентоориентированные получают любовь своих пользователей.

«Онлайн-сервис года»

топ-10
выбрать лучший
  • «Авито»

  • «ВКонтакте»

  • «Госуслуги»

  • «Кинопоиск»

  • Портал Единого оператора газификации Connectgas.Ru

  • «Самокат»

  • «Яндекс.Доставка»

  • OZON

  • Telegram

  • Wildberries

В нашем регионе производят огромное разнообразие товаров — от хлеба и молока до лекарств, домов и танкеров. И эта номинация отразила всё многообразие местных товаров, любимых потребителями.

«Сделано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

топ-10
выбрать лучший
  • «Газпром межрегионгаз»

  • «Герофарм»

  • Кондитерское объединение «Любимый Край»

  • Пискаревский молочный завод

  • Университетская Инновационная Компания «Литораль»

  • Фармацевтическая компания «Вертекс»

  • Concept Group

  • SAVONRY

  • Solopharm

  • Stayer Sportswear

Заместитель генерального директора «АЖУР-МЕДИА» Андрей Потапенко:

«Эта удивительная номинация объединила самые разные компании — здесь производители детской и спортивной одежды, фармацевты и косметологи. Что у них общего? Это лидеры рынка, которые успешно конкурируют с мировыми брендами и преодолевают трудности импортозамещения? Да. Но главное, что они здесь, в Петербурге и области. Это больше чем производители — у всех есть своя социальная миссия и крупные благотворительные проекты. У «Фонтанки.ру» тоже есть своя миссия — мы не только пишем новости и проводим премии, мы делаем так, чтобы горожане гордились, что живут рядом с лидерами рынка и пользуются их товарами и услугами»

Начальник Управления по связям с общественностью и СМИ «Газпром межрегионгаз»
Лариса Семенова

«Эта премия стала уже федеральной. Мы работаем по всей стране, и я могу сказать, что наши сотрудники и партнеры знают премию "Фонтанки" и голосуют за ее участников в любом уголке страны».

Коммерческий директор Пискаревского молочного завода
Георгий Житмарев

«Работать в Петербурге и области — сплошное удовольствие.
В Ленобласти производится 1600 тонн молока в день, и мы перерабатываем в день 400 тонн. Если вы видите на улицах нашу машину, она не рекламная — она и правда везет молоко. Трудности, с которыми мы столкнулись в последнее время: у кого-то «полетели» программы, кому-то не хватало краски и бумаги. Да, может, упаковки с продуктами на полках магазинов стали менее красочными — это не беда, главное, что коровы доятся и наши люди работают».
Вузы уже давно превратились из учебных заведений в корпорации, где дают основу для профессии, формируют сообщества, занимаются наукой. В этой номинации результат зависит от работы руководства не только со своими студентами, но и преподавателями, абитуриентами и, возможно, даже выпускниками.

«Вуз года»

топ-10
выбрать лучший
  • Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова

  • Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова

  • Институт медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

  • Институт точной механики и оптики (ИТМО)

  • Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

  • Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

  • Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет

  • Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича

  • Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)

  • Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ленина (ЛЭТИ)

Заместитель директора по учебной и методической работе Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Галина Кухарчик

«Для сохранения здоровья населения нужны усилия очень многих структур, но в первую очередь - это и кадровый вопрос. Мы как медицинский и научно-исследовательский центр передаем свой передовой инновационный опыт тем, кто потом приходит работать в наши поликлиники и стационары, и наше здоровье в руках этих людей. Для нас подобное признание - очень важный шаг».

Этот год устроил финансовым учреждениям настоящую встряску - и на коне оказались те, кто не растерялся и быстро реагировал, предложив клиентам лучший сервис на фоне санкций, валютных ограничений, сложностей с переводами.

«Банк года »

топ-10
выбрать лучший
  • Альфа-Банк

  • ВТБ

  • Банк «Открытие»

  • Банк «Санкт-Петербург»

  • Газпромбанк

  • Райффайзен банк

  • Росбанк

  • Сбер

  • Тинькофф

  • «Точка»

Голосование по 11 номинациям продлится до 14 декабря, после чего те, кто наберет больше всего голосов, получит свои заслуженные награды. Победителей торжественно объявят на церемонии 15 декабря в Главном штабе Эрмитажа.
голосовать