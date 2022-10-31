«У нас каждый год немного меняются номинации, новинки есть и в этот раз. Вообще, мы долго обсуждали, проводить ли премию в этом году и в каком виде это делать, и пришли к выводу, что провести надо обязательно, «по-взрослому и красиво». Мы не рассматриваем это как праздник, скорее больше как знак благодарности компаниям, которые преображают наш город, меняют повседневную жизнь в лучшую сторону.



Одна из новинок этого сезона в том, что финальная церемония после двухлетнего перерыва возвращается в Главный штаб Эрмитажа. Будут и народные герои «Фонтанки», и звездные гости. Напоминаю, что эту премию невозможно купить. Любые накрутки мы отсекаем и показываем реальную картину».



