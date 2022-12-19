Настоящим «гвоздями» премии стали герои, которых мы ежедневно видим рядом с нами:
Чемпион России по пахоте Александр Дерюгин
А когда на сцену вышел основатель первого в стране детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко вместе со своей командой, зал встал в знак благодарности за благое дело.
Таинственный художник, рисующий лошадок на стенах
Александр Ткаченко, основатель первого в стране детского хосписа протоиерей
Вера Трифсик, купившая дворец для детского центра
Художник Анаят, сбежавший из Афганистана
Леонид Корниевский, добившийся восстановления знаменитого «Мефистофеля»
Трубач с Невского дядя Миша