В один из дней в середине декабря, в то время, когда обычно последние посетители уходят из Эрмитажа, здание Главного штаба наполнилось людьми. Но пришли они смотреть не на картины или скульптуры, а на героев 2022 года по версии городского портала «Фонтанка.ру» — тех, кого с сентября выдвигали и за кого голосовали читатели. Всего на награждении собралось около 500 гостей — это и номинанты премии, и представители городской власти и бизнеса, и звезды.