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Десять компаний и организаций и целый район стали победителями премии «Фонтанки» в 2022 году. Но главная награда — поддержка и благодарность со стороны горожан: ведь победителей уже в четвертый раз определило народное голосование.
Наградили по-питерски
кто и за что получил премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
В один из дней в середине декабря, в то время, когда обычно последние посетители уходят из Эрмитажа, здание Главного штаба наполнилось людьми. Но пришли они смотреть не на картины или скульптуры, а на героев 2022 года по версии городского портала «Фонтанка.ру» — тех, кого с сентября выдвигали и за кого голосовали читатели. Всего на награждении собралось около 500 гостей — это и номинанты премии, и представители городской власти и бизнеса, и звезды.
Не скроем, что внимание было приковано и к звездному ведущему церемонии — Дмитрию Нагиеву. Он вместе с Еленой Голуб в течение двух с половиной часов держал зал в состоянии легкого возбуждения от шуток, которые каждый понимал в меру своей испорченности причастности.

Зрители охотно подпевали про дожди Игорю Корнелюку, жонглировали вместе с Анваром Либабовым и «Упсала цирком», запоминали (на всякий случай) гимн Казахстана с трубачом дядей Мишей и много думали о жизни с Семеном Альтовым. Кроме того, вручение премии стало поводом вспомнить, что хорошего в этом непростом году случилось в городе.
Не скроем, что внимание было приковано и к звездному ведущему церемонии — Дмитрию Нагиеву. Он вместе с Еленой Голуб в течение двух с половиной часов держал зал в состоянии легкого возбуждения от шуток, которые каждый понимал в меру своей испорченности причастности.

Зрители охотно подпевали про дожди Игорю Корнелюку, жонглировали вместе с Анваром Либабовым и «Упсала цирком», запоминали (на всякий случай) гимн Казахстана с трубачом дядей Мишей и много думали о жизни с Семеном Альтовым. Кроме того, вручение премии стало поводом вспомнить, что хорошего в этом непростом году случилось в городе.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Хотя премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» уже вышла за границы города — и это особенно заметно благодаря присутствию губернатора Ленобласти Александра Дрозденко — все равно она остается петербургской. Поэтому мы не упустили случая спросить у Дмитрия Нагиева, каким видится наш город для коренного его жителя, если смотреть из Москвы.
Фабио Мастранджело, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик Холл»
Главная интрига вечера раскрывалась постепенно — вместе с конвертами, в которых были скрыты имена победителей. Ведь голосование завершилось буквально за день до объявления результатов.
Награды и герои
26%
СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ И
ПЕТ-СЕРВИСОВ «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»
голосов
СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ГОДА
45%
ПИСКАРЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
голосов
СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
32%
МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
голосов
ТЕАТР ГОДА
19%
О’КЕЙ
голосов
СУПЕРМАРКЕТ ГОДА
29%
TOKYO CITY
голосов
РЕСТОРАН/БАР ГОДА
26%
TELEGRAM
голосов
ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
20%
АНИЧКОВ ДВОРЕЦ
голосов
Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
16%
СПБГУТ ИМ. ПРОФЕССОРА
М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА
голосов
ВУЗ ГОДА
33%
ТИНЬКОФФ
голосов
БАНК ГОДА
29%
КУРОРТ «ОХТА ПАРК»
голосов
БАЗА ОТДЫХА ГОДА
База отдыха года
Курорт «Охта Парк» 29%
Курорт «Игора» 15%
База отдыха «Лосево Парк» 14%
Загородный клуб «Жемчужина» 9%
СПА-отель «Аквамарин» 8%
Загородный клуб «Пасторское Озеро» 7%
Сеть коттеджей «Сова» 6%
База отдыха «Илоранта» 5%
Эко-хутор «Аккала» 4%
Лодж-отель We Lodge 3%
Банк года
Тинькофф 33%
Сбер 31%
Альфа-Банк 8%
ВТБ 6%
Банк «Санкт-Петербург» 6%
Газпромбанк 5%
Райффайзен банк 4%
Росбанк 3%
Банк «Открытие» 2%
«Точка» 2%
Вуз года
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 16% СПбГЭУ 11%
РГПУ им. А. И. Герцена 11%
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 11%
Институт медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова 10%
ИТМО 10%
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 10%
ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 8% РАНХиГС 7%
СПбГМТУ 6%
Детский центр года
Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных (Аничков дворец) 20%
Город профессий «Кидбург» 19%
Семейные парки развлечений Joki Joya 14%
Театральная студия «Я &ndash; Актер!» 10%
Приморский Культурный Центр 9%
Театр-студия «Горошины» 8%
Клуб робототехники Gorobo Club 7%
Парусная школа «Дети Ветра» 6%
Детская бизнес-школа «Успех в твоих руках» 4%
«Семейный клуб Я плюс» 3%
Онлайн-сервис года
Telegram 26%
OZON 18%
Госуслуги 10%
Wildberries 10%
ВКонтакте 8%
Авито 7%
Кинопоиск 7%
Портал Единого оператора газификации Connectgas.Ru 7%
Самокат 5%
Яндекс Доставка 2%
Ресторан/Бар года
Токио City 29%
Евразия 15%
Неканон бар 14%
Bahroma 10%
Контакт Бар 9%
VЛАVАШЕ 8%
Марчеллис 7%
Ресторан «Тройка» 4%
Каха Бар 2%
La Vue 2%
Сделано в СПб и ЛО
Пискаревский молочный завод 45%
Газпром Межрегионгаз 22% Фармацевтическая компания «Вертекс» 7% Кондитерское объединение «Любимый Край»
6%
Concept Group 5%
Solopharm 4%
Stayer Sportswear 3%
SAVONRY 3%
Герофарм 3%
Университетская Инновационная Компания «Литораль» 2%
Сервис года для животных
СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ И ПЕТ-СЕРВИСОВ «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ» 26%
Сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек Petshop 20%
Зоосалон BoolDog 12%
Зооцентр «Собачья Жизнь» 8%
Школа дрессировки «Клуб Каштанка Добрый Пес» 7%
Ветеринарный центр доктора Базылевского
7%
Школа дрессировки собак CleverDog 7% Студия груминга Nicole 5%
Школа дрессировки «ФанДогс» 5%
Зоосалон Maxpet 3%
Супермаркет года
О'КЕЙ 19%
Лента 17%
Пятерочка 15%
Перекресток 13%
ВкусВилл 13%
Семишагофф 7%
Магнит 7%
EUROSPAR 4%
Ашан 3%
Дикси 2%
Театр года
Мариинский театр 32%
Театр Дождей 16%
Молодежный театр на Фонтанке 15% Музыкально-Драматический театр «БУФФ»
10%
Мюзик-Холл 7%
Театр Музыкальной Комедии 6%
Приют Комедианта 6%
Театр «Легенда» 3%
Санктъ-Петербургъ Опера 3%
Театр «ТОК» 1%
Район года
Центральный 17%
Приморский 10%
Невский 9%
Московский 8%
Красногвардейский 7%
Калининский 6%
Василеостровский 6%
Выборгский 6%
Петроградский 5%
Фрунзенский 5%
Адмиралтейский 4%
Красносельский 4%
Кировский 4%
Пушкинский 3%
Петродворцовый 2%
Курортный 2%
Колпинский 1%
Кронштадтский 1%
17%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
голосов
РАЙОН ГОДА
В предыдущие годы помимо народных номинаций «Фонтанка» вручала премию еще в одной — персональной. Но в этом году посчитали, что героев время само расставит по местам. Поэтому вместо «Человека года» появилась номинация «РАЙОН ГОДА».
Настоящим «гвоздями» премии стали герои, которых мы ежедневно видим рядом с нами:
Чемпион России по пахоте Александр Дерюгин
А когда на сцену вышел основатель первого в стране детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко вместе со своей командой, зал встал в знак благодарности за благое дело.
Таинственный художник, рисующий лошадок на стенах
Ребята из Упсала-цирка
Александр Ткаченко, основатель первого в стране детского хосписа протоиерей
Вера Трифсик, купившая дворец для детского центра
Художник Анаят, сбежавший из Афганистана
Леонид Корниевский, добившийся восстановления знаменитого «Мефистофеля»
Трубач с Невского дядя Миша
Настоящим «гвоздями» премии стали герои, которых мы ежедневно видим рядом с нами:
Тяните вправо, чтобы увидеть больше
А когда на сцену вышел основатель первого в стране детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко вместе со своей командой, зал встал в знак благодарности за благое дело.
Ребята из Упсала-цирка
Трубач с Невского дядя Миша
Художник Анаят, сбежавший из Афганистана
Леонид Корниевский, добившийся восстановления знаменитого «Мефистофеля»
Чемпион России по пахоте Александр Дерюгин
Вера Трифсик, купившая дворец для детского центра
Таинственный художник, рисующий лошадок на стенах
Александр Ткаченко, основатель первого в стране детского хосписа протоиерей
Познакомиться с их историями успеха, испытания и преодоления, в каждой из которых через характер человека раскрывается характер города, можно будет в специальном материале «Фонтанки».
Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стала своеобразной эстафетой поддержки: читатели поддержали любимые компании голосами, а успешный бизнес — проведение премии, тех, кто активно развивает бизнес, и героев «Фонтанки». Также у всех гостей церемонии была возможность стать настоящими Дедами Морозами и Снегурочками — исполнить желания тех, кому сейчас особенно нужна поддержка. Для этого «Фонтанка» собрала письма от детей, которые вынуждены были переехать в Петербург из Донецкой и Луганской области.
Впечатления и благодарности
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Алексей Белоусов, генеральный директор СРОА «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
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Андрей Березин, глава инвестиционной компании «Евроинвест»
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Иван Добровольский, руководитель проекта соцсети ЯRUS
видео
Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис»
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Инга Ярош, руководитель департамента по связям
с общественностью
Холдинга Setl Group
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Марина Андреева, директор маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк
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Сергей Титаренко, вице-президент группы «Эталон» по региону
Санкт-Петербург
«ФОНТАНКА.РУ» благодарит партнеров и друзей, которые поддержали проект и помогли состоятся церемонии 2022 года:
Информационный партнер
Партнеры премии
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Справка о компании
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