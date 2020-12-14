«ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА — 2020» была признана куратор поискового отряда «ЛизаАлерт» Алина Павлюкова. 7 декабря отряду исполнилось 9 лет. С 1 января 2020 года поисковый отряд отработал более 2400 заявок на поиск людей, найдено живыми 2097.Алина Павлюкова не смогла лично присутствовать на церемонии, но вышла на связь с гостями церемонии через Zoom.
«Очень важно, когда то, что ты делаешь, становится заметным, — сказала куратор отряда «ЛизаАлерт». — Мне очень приятно, что я оказалась в номинации со столь достойными людьми. Но было бы неверно с моей стороны говорить, что это только моя заслуга. Это достижение всех ребят, всего отряда. Всех тех, кто «двадцать четыре на семь» готов прийти на помощь пропавшим. Тех, кто постоянно проводит занятия для детей по безопасности. Те, кто решил, что жизнь только для себя не имеет смысла».