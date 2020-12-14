«Петербург знает, как из разрухи подниматься снова и снова, помня тех, кто боролся за жизнь и спасал город, — сказала Ирина Маслова.

— И благодаря этому он все время растет, развивается и строится. Мы демонтировали все портреты, которые были на Стене, и передали их в Музей политической истории Санкт-Петербурга. На Карповке заложена табличка на месте нового памятника — там будет установлен «Печальный Ангел» скульптора Романа Шустрова».