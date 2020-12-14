 
Как и кому вручили премию
«Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
Церемония вручения премии «Фонтанки» в 2020 году должна была выглядеть совсем иначе — как, наверное, большинство наших планов, изрядно скорректированных пандемией. Но, несмотря на трудности коронавирусного контекста, праздник состоялся. Мероприятие на Новой сцене Александринского театра вышло камерным и уютным. Нашлось время и для демонстрации женской силы, и для «капибарской кармы». Рассказываем, как это было.
Церемония вручения премии «Фонтанки» в 2020 году должна была выглядеть совсем иначе — как, наверное, большинство наших планов, изрядно скорректированных пандемией. Но, несмотря на трудности коронавирусного контекста, праздник состоялся. Мероприятие на Новой сцене Александринского театра вышло камерным и уютным. Нашлось время и для демонстрации женской силы, и для «капибарской кармы». Рассказываем, как это было.
Церемония награждения победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
ЗАПИСЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ 14.12.2020
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ:
Вручение премии «Признание и Влияние» самым значимым и знаковым людям, компаниям, учреждениям и местам нашего города прошло в четвертый раз. Если в предыдущие годы «Фонтанка» принимала гостей в Главном штабе Государственного Эрмитажа, то теперь все выглядело, как секретная вечеринка для любителей элегантного черного.
Вручение премии «Признание и Влияние» самым значимым и знаковым людям, компаниям, учреждениям и местам нашего города прошло в четвертый раз. Если в предыдущие годы «Фонтанка» принимала гостей в Главном штабе Государственного Эрмитажа, то теперь все выглядело, как секретная вечеринка для любителей элегантного черного.
Больше фотографий с церемонии награждения можно скачать здесь:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
При публикации просим указывать копирайт: "Фонтанка.ру"
Количество гостей максимально сократили, чтобы можно было организовать в зале с идеально черными стенами и сценой «шахматную» рассадку. На входе всем выдавали пару черных перчаток и черную защитную маску с логотипом премии — силуэтом грифона.

Номинантов премии и победителей определяли по результатам народного голосования на нашем сайте, в котором участвовали десятки тысяч горожан.
«Фонтанка» продолжила традицию, появившуюся на церемонии вручения премии в 2019 году: почетный диплом и статуэтку грифона победителям вручали не только представители бизнеса и власти, но и народные герои, о которых «Фонтанка» рассказывала в публикациях на протяжении всего года. Это люди, совершившие вдохновляющие, удивительные и по-настоящему отважные поступки.
Праздник открыл композитор Игорь Корнелюк, который честно признался, что он здесь «просто для красоты», и исполнил песню «Город, которого нет». Этот саундтрэк давно стал неформальным гимном «Фонтанки». Возможно, потому что сериал и интернет-газета — ровесники.
«Мы вспоминали 2000-й. Это был очень урожайный год, — напомнил автор сценария «Бандитского Петербурга», гендирекор АЖУРа Андрей Константинов. — Родилась «Фонтанка», вышел «Бандитский Петербург», у меня родился сын Митя. И я бы хотел пожелать, чтобы 2021 год у всех был таким же урожайным. 2000-й принес нам, между прочим, много радости и кроме «Фонтанки» и «Бандитского Петербурга». Помните, кто стал тогда самым главным в стране? Это серьезное было событие».

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, в свою очередь, отметил, что в этом году все номинанты премии — настоящие герои. Благодаря им мы можем надеяться на то, что следующий год будет точно лучше уходящего.

«Мы благодарны нашим читателям за активное голосование. Наша аудитория охватывает всех без исключения петербуржцев. И потому мы можем заявить о том, что победителей премии выбрал сам город. Компаниями, учреждениями и проектами, которые вошли в список финалистов, и победителями, которых мы поздравляем сегодня, Петербург может гордиться».

Генеральный директор «АЖУР-медиа» Дмитрий Витковский подчеркнул, что «Фонтанка» — это давно не просто новостной сайт, а очень важная часть коммуникации между бизнесом и городом.

«Городской портал «Фонтанка.ру» — это не просто Петербургский сайт актуальных новостей. Это та площадка, где миллионы жителей нашего города, а последнее время и многих других регионов страны, встречаются с бизнесом, узнают о новых услугах, компаниях, событиях. И неудивительно, что именно аудитория «Фонтанки», оценивая товары и услуги бизнеса, дает им свою оценку и решает, кто получит заветного «золотого» грифона и звание победителя городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Первую номинацию «ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР И КОВОРКИНГ» — представил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

«Туризм во всем мире сейчас находится в идеальном шторме, Петербург не исключение, — сказал он. — В этом году мировая индустрия недосчиталась 700 миллионов человек — они никуда не поехали из-за пандемии. Когда коронавирус остановил все перемещения людей в мире, в России, в нашем городе, мы с экспертами обсуждали, что может вернуть туристов в Петербург. И мы пришли к выводу, что наш главный туристский продукт — особая атмосфера города. Все время в Петербурге что-то происходит: события, арт-проекты, идет насыщенная жизнь. Есть тысяча и одна причина приехать, а потом возвращаться сюда снова и снова. И мы придумали проект «Новая культурная туристская география Санкт-Петербурга». Это то, что каждый день происходит в разный районах города. Поэтому номинация «Лучший бизнес-центр и коворкинг» очень важна для нас».
Первую номинацию «ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР И КОВОРКИНГ» — представил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

«Туризм во всем мире сейчас находится в идеальном шторме, Петербург не исключение, — сказал он. — В этом году мировая индустрия недосчиталась 700 миллионов человек — они никуда не поехали из-за пандемии. Когда коронавирус остановил все перемещения людей в мире, в России, в нашем городе, мы с экспертами обсуждали, что может вернуть туристов в Петербург. И мы пришли к выводу, что наш главный туристский продукт — особая атмосфера города. Все время в Петербурге что-то происходит: события, арт-проекты, идет насыщенная жизнь. Есть тысяча и одна причина приехать, а потом возвращаться сюда снова и снова. И мы придумали проект «Новая культурная туристская география Санкт-Петербурга». Это то, что каждый день происходит в разный районах города. Поэтому номинация «Лучший бизнес-центр и коворкинг» очень важна для нас».
Вручать премию в номинации «ЛУЧШИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР И КОВОРКИНГ» на сцену вышел первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.
Вирус, к сожалению, с нами надолго, но рано или поздно он отступит. Спрос на туризм, на бизнес-центры и все, что делает предпринимательство нашего города, находясь под тяжелым давлением, вырастет. И наш город от этого похорошеет во всех смыслах, — заметил Александр Ситов.
— А вы любите обниматься? внезапно поинтересовалась ведущая, и застала чиновника врасплох.

—Тяжело переключаться с бизнес-процессов, — признался Александр Ситов.

Как выяснилось, проверять ответ на практике и нарушать правила социального дистанцирования никто не собирался. Дело в том, что памятные призы победителям первых двух номинаций предстояло получить из рук героя «Фонтанки», инспектора спецроты полка ППС полиции Дмитрия Зайцева. Страж порядка дважды за полгода спасал в центре Петербурга людей. В интернете за Дмитрием Зайцевым закрепилось «супергеройское прозвище» — Лейтенант Обнимашка.
«ЛУЧШИМ БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ И КОВОРКИНГОМ» по результатам интернет-голосования стало Молодежное пространство «ПРОСТО».
Руководитель молодежного пространства «ПРОСТО» Виктория Моторенко призналась со сцены, что награда стала для нее и ее коллектива неожиданной — отчасти потому, что год выдался прямо противоположный названию ее компании: «Было тяжело, руки опускались, мы прошли пятый, десятый круг борьбы... Спасибо большое, что показываете нам, что мы всё делаем не зря».
В номинации «ЛУЧШЕЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО ПЕТЕРБУРГА» победила Новая Голландия. В 2020 году остров зарекомендовал себя как место не только креативное, но и безопасное: здесь установлены дезинфицирующие лампы, а на входе у всех гостей измеряют температуру.
Призы в номинации «ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГА» вручили директор по внешним коммуникациям компании «Евроинвест» (партнера номинации) Роман Романюк и герой «Фонтанки», директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба, которая во время ночного пожара спасла капибару.
Призы в номинации «ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ПЕТЕРБУРГА» вручили директор по внешним коммуникациям компании «Евроинвест» (партнера номинации) Роман Романюк и герой «Фонтанки», директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба, которая во время ночного пожара спасла капибару.
«Характер петербуржцев все-таки достаточно стойкий — невзирая на все перипетии они находят в себе силы, чтобы жить и работать, — сказал Роман Романюк. — Мы на собственном опыте почувствовали, как непросто в этом году людям сохранять уверенность в будущем».
Ирина Скиба рассказала, что у спасенной капибары после опасного приключения смягчился характер и наладилась личная жизнь: теперь она делит вольер с супругом, и сотрудники зоопарка надеются на скорое пополнение в семействе. Эта трогательная история заставила присутствующих задуматься об особой «капибарской карме». Все животные в Ленинградском зоопарке, который, как и многие другие общественные места, попал под коронавирусные ограничения, скучают по посетителям. Особенно белые медведи и приматы.
«Когда зоопарк был закрыт для посетителей, нашим сотрудникам даже приходилось специально всем вместе ходить мимо обезьян, чтобы они не скучали, или собираться у вольера с белыми медведями, чтобы аплодировать медведице Хаарчаане, играющей в мячик» .

«ЛУЧШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ ПЕТЕРБУРГА» аудитория «Фонтанки» признала компанию «Газпром нефть». Компания несколько лет подряд становится победителем всероссийских рейтингов работодателей.
Руководитель Центра управления кадровым потенциалом «Газпром нефти» Ирина Кузьмина отметила, что получить признание именно петербуржцев особенно важно. В городе активно развивается научно-технический кластер компании, каждый год создаются новые высокотехнологичные рабочие места. «Мы создаем условия, чтобы к нашей команде присоединялись лучшие ученые, инженеры и программисты».
В номинации «ЛУЧШИЙ БАР И РЕСТОРАН ПЕТЕРБУРГА» победила сеть ресторанов «Евразия».
«В первую очередь хотелось бы сказать спасибо нашим гостям. Благодаря им мы победили. Мы меняемся и развиваемся уже двадцать лет для вас», — заявил со сцены ведущий специалист отдела рекламы сети ресторанов «Евразия» Александр Провоторов.
В номинации «ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕТЕРБУРГА» призы вручили генеральный директор Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов и герой «Фонтанки» — создательница Стены памяти медиков, погибших от коронавируса, Ирина Маслова.
В номинации «ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕТЕРБУРГА» призы вручили генеральный директор Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов и герой «Фонтанки» — создательница Стены памяти медиков, погибших от коронавируса, Ирина Маслова.
«Нам было трудно, но результаты, которых достигла строительная отрасль в конце 2020-го года, поразительные и неожиданные: несмотря на все перипетии, покупатели разобрали квартиры в новостройках как горячие пирожки», — отметил руководитель Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» - стратегического партнера и партнера номинации «Лучшая строительная компания».
«Петербург знает, как из разрухи подниматься снова и снова, помня тех, кто боролся за жизнь и спасал город, — сказала Ирина Маслова. — И благодаря этому он все время растет, развивается и строится. Мы демонтировали все портреты, которые были на Стене, и передали их в Музей политической истории Санкт-Петербурга. На Карповке заложена табличка на месте нового памятника — там будет установлен «Печальный Ангел» скульптора Романа Шустрова».

«ЛУЧШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ ПЕТЕРБУРГА» в 2020 году горожане посчитали холдинг Setl Group.
«Когда мы строим, стремимся работать качественно, скрупулезно, честно, — сказал генеральный директор Setl City и совладелец Setl Group Илья Еременко. — Мы строим много социальных объектов, хотим, чтобы жители жили в качественных условиях, постоянно делаем что-то новое. Мы придумали новые детские площадки, где дети смогут развиваться и приносить пользу любимому городу».
«ЛУЧШАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕТЕРБУРГА» — строительный торговый дом «Петрович».
Заместитель директора транспортной логистики Строительного торгового дома «Петрович» Максим Рац высказался кратко, но емко: «Надеюсь, что мы дальше будем оставаться рядом со всеми, кто отважился на ремонт. И не разочаруем вас».
Победителя в номинации «ЛУЧШИЙ БАНК ПЕТЕРБУРГА» наградили директор филиала компании Gallery в Санкт-Петербурге Алексей Лебедев и герой «Фонтанки», инспектор СИЗО №6 Алина Сабурова, которая голыми руками задержала и обезвредила грабителя, поздним вечером напавшего на женщину.
Победителя в номинации «ЛУЧШИЙ БАНК ПЕТЕРБУРГА» наградили директор филиала компании Gallery в Санкт-Петербурге Алексей Лебедев и герой «Фонтанки», инспектор СИЗО №6 Алина Сабурова, которая голыми руками задержала и обезвредила грабителя, поздним вечером напавшего на женщину.
«ЛУЧШИМ БАНКОМ ПЕТЕРБУРГА» был признан «Тинькофф банк».
«Тинькофф мог бы победить в половине номинаций, потому что у нас есть и доставка, и сотовая связь, и рестораны, — заявил PR-директор Тинькофф банка Артём Лебедев. — У нас тоже есть маленькие герои: во время пандемии наши смарт-представители доставляли клиентам карточки, сим-карты и другие продукты. Для нас это важно, и эту победу мы им и посвятим».
Победителем в номинации «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ» стала компания «Лосево».
«Как одному из ведущих операторов наружной рекламы нам очень приятно, что мы стали партнерами премии. Хочется пожелать дальнейшего развития премии, новых высот и высочайших рейтингов», — сказал Алексей Лебедев, директор филиала компании Gallery в Петербурге, партнер номинации «Сделано в Петербурге» .
«Я благодарен всем, кто за нас голосовал. Спасибо за признание. Это ценно», — поблагодарил генеральный директор и соучредитель ГК «Лосево» Эльдар Беглов.
Г
В номинациии «ЛУЧШИЙ ВУЗ» премию вручили управляющий филиалом в Петербурге АО «СМП Банка» Александр Конышков и герой «Фонтанки», программист Иван Бакаидов, который, несмотря на ДЦП и дизартрию, вошёл в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

Свое приветственное слово Иван Бакаидов записал с помощью созданной им программы синтезирования речи. «Я благодарен за возможность быть сегодня изданию «Фонтанка», с которым дружу уже много лет, — сказал Иван Бакаидов. — Собственно, на протяжении этих лет «Фонтанка» освещает мою деятельность по созданию бесплатных программ, которые помогают говорить людям с проблемами речи. Это крайне важно, так как человека человеком делает именно возможность общаться. В этом году мой проект вышел на новый уровень: я написал программу, которая с помощью относительно недорогого оборудования позволяет людям общаться глазами. Это совершенно потрясающие возможности! На моих глазах полностью парализованные дети смогли написать и сказать первое в жизни слово «Мама».

В номинациии «ЛУЧШИЙ ВУЗ» премию вручили управляющий филиалом в Петербурге АО «СМП Банка» Александр Конышков и герой «Фонтанки», программист Иван Бакаидов, который, несмотря на ДЦП и дизартрию, вошёл в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

Свое приветственное слово Иван Бакаидов записал с помощью созданной им программы синтезирования речи. «Я благодарен за возможность быть сегодня изданию «Фонтанка», с которым дружу уже много лет, — сказал Иван Бакаидов. — Собственно, на протяжении этих лет «Фонтанка» освещает мою деятельность по созданию бесплатных программ, которые помогают говорить людям с проблемами речи. Это крайне важно, так как человека человеком делает именно возможность общаться. В этом году мой проект вышел на новый уровень: я написал программу, которая с помощью относительно недорогого оборудования позволяет людям общаться глазами. Это совершенно потрясающие возможности! На моих глазах полностью парализованные дети смогли написать и сказать первое в жизни слово «Мама».

«ЛУЧШИМ ВУЗОМ» признан Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
«Когда первый раз получаешь эту номинацию — это можно оценить как удачу, счастливый случай. Но мы второй год подряд становимся лучшим вузом города, — отметил ректор легендарного Политеха Андрей Рудской. — Победа — это не обязательно первое место. Победа — это когда ты становишься лучше. Политех в этом году получил пять звезд международного рейтингового агентства QS Quacquarelli Symonds за качество образовательных онлайн программ для студентов России и зарубежных стран. Кроме того, рабочая группа нашего вуза рассчитала математическую модель распространения пандемии коронавируса».
«В этом году моя младшая дочь внимательно следила за тем, как развивается вступительная кампания в вузы. Нам это предстоит в следующем году, — рассказал Александр Конышков. — С точки зрения абитуриентов и их преподавателей ситуация была непредсказуемой. Нужен очень высокий уровень профессионализма, чтобы настроить дистанционное обучение, организовать работу так, чтобы дети получили знание.Это очень важная номинация, потому что эти люди воспитывают наше с вами будущее».
Лучший «БИЗНЕС-СТАРТ» — сервис «Самокат».
«Берегите себя, заказывайте продукты на дом», — сказал директор по маркетингу компании «Самокат» Игорь Рожков.

«СМП Банк» подарил победителю в номинации несколько электросамокатов, чтобы укрепить и расширить и без того мощный парк мобильных транспортных средств компании! Ивану Бакаидову Александр Конышков вручил карту «СМП Банка» с денежным призом на ней.

«Думаю, что Иван сможет найти хорошее применение нашему подарку, и с большим уважением и благодарностью к тому, что он делает, вручаю его».
В финале церемонии раскрылась интрига вечера: кто из 10 номинантов получит звание «ЧЕЛОВЕК ГОДА — 2020».
В финале церемонии раскрылась интрига вечера: кто из 10 номинантов получит звание «ЧЕЛОВЕК ГОДА — 2020».
«В прошлые годы в рамках «Признания и влияния» выбирали «Событие года», но я понимаю, почему в это раз такой номинации нет, — заявил директор макрорегиона «Северо-Запад» мобильного оператора Tele2 Сергей Тимошин. — В этом году ковид, наверное, все рейтинги перекроет. В прошлые годы были такие события года, как Чемпионат мира по футболу и велопробег по ЗСД. Казалось бы, как давно это было — а ведь прошло не так много времени. Но жизнь уже другая. Зато в этом году на первый план вышли человеческие качества: профессионализм, поддержка, взаимопомощь. И люди, которых выдвинули номинантами на звание «Человек года», на мой взгляд, уже все стали победителями».
«ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА — 2020» была признана куратор поискового отряда «ЛизаАлерт» Алина Павлюкова. 7 декабря отряду исполнилось 9 лет. С 1 января 2020 года поисковый отряд отработал более 2400 заявок на поиск людей, найдено живыми 2097.Алина Павлюкова не смогла лично присутствовать на церемонии, но вышла на связь с гостями церемонии через Zoom.

«Очень важно, когда то, что ты делаешь, становится заметным, — сказала куратор отряда «ЛизаАлерт». — Мне очень приятно, что я оказалась в номинации со столь достойными людьми. Но было бы неверно с моей стороны говорить, что это только моя заслуга. Это достижение всех ребят, всего отряда. Всех тех, кто «двадцать четыре на семь» готов прийти на помощь пропавшим. Тех, кто постоянно проводит занятия для детей по безопасности. Те, кто решил, что жизнь только для себя не имеет смысла».
Городской портал «Фонтанка.ру» благодарит партнеров, поддержавших проект городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»:
Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» — СРО А «Объединение строителей СПб»
Объединение строителей Санкт-Петербурга — первая региональная саморегулируемая организация в России. В состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга.
Партнер номинации «Бизнес-старт» — АО «СМП Банк»
АО «СМП Банк» – крупный универсальный коммерческий частный банк, предлагающий клиентам широкий спектр современных банковских продуктов и услуг: кредитование физических и юридических лиц, депозиты, РКО, эквайринг, банковские гарантии, зарплатные проекты, аренда сейфовых ячеек и многое другое.
Банк работает на российском рынке с 2001 года и входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Банк присутствует в 19 регионах, входит пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. Основные акционеры – российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.
Партнер номинации «Лучший работодатель» — ИК «Евроинвест»
Инвестиционная компания «Евроинвест» – многопрофильный холдинг, более 25 лет осуществляющий инвестиционную деятельность в Санкт-Петербурге, Ленобласти и других регионах России.
Круг интересов «Евроинвеста» обширен – от девелопмента, до развития высокотехнологичной промышленности и инновационных разработок.
Одним из передовых подразделений в структуре холдинга является венчурный фонд «ЕвроВенчур» осуществляющий инвестиции в технологические инновации, а также поддерживающий креативные и образовательные проекты.
Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2
Tele2 – оператор мобильной связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2019 года показатель NPS составил 43%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 12 п. п.
Партнер номинации «Сделано в Петербурге» — компания Gallery
Gallery – digital-оператор №1 на рынке наружной рекламы в России, компания основана в 1994 году. Один из крупнейших операторов в Outdoor. В активе компании более 15 000 собственных рекламных поверхностей в 39 городах России. Gallery также является флагманом Digital-направления с крупнейшей в стране федеральной сетью цифровых рекламных поверхностей среди операторов наружной рекламы, насчитывающей 627 экранов, 540 из них – с технологией Wi-Fi-аналитики. Gallery признана лидером в Out-of-Home по качеству сервиса среди 183 операторов рынка. Компания возглавила представленный исследовательскими компаниями Insight Expert и «ЭСПАР-Аналитик» рейтинг операторов наружной рекламы по всем ключевым критериям: географии покрытия, качеству носителей, цене, уровню клиентского сервиса.
Партнер премии — холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) – одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 19 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с домом премиум-класса ELEVEN («11»).
Партнер премии — холдинг SETL GROUP
Setl Group является крупнейшим застройщиком на рынке жилья Северо-Запада. Холдинг объединяет такие известные бренды, как Setl City, «Петербургская Недвижимость», В 2019 году Setl Group ввел в эксплуатацию рекордный объем недвижимости – 1,33 млн кв. м. Компания входит в тройку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья.
Партнер премии — компания «ПСК»
Группа компаний «ПСК» – девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада. В портфеле более 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых восемь – собственные девелоперские проекты. В 2020 году общая площадь застройки собственных проектов ГК «ПСК» превысила 240 000 кв. м.
ГК «ПСК» возводит ЖК бизнес-класса «Новый Невский» в 50 шагах от Невского проспекта, апарт-комплекс START у метро «Парнас» на 3 244 апартамента, В планах компании на 2021 год 6 новых объектов – три сервисных апарт- отеля гостиничного типа рядом с метро «Кировский Завод» и Московским проспектом, дома бизнес класса в центральных районах. В текущем году ГК «ПСК» введен в эксплуатацию и открыт культурно-досуговый центр Green Park общей площадью 23,9 тыс. кв.м.. В декабре текущего года введен в эксплуатацию дом бизнес – класса Nobelius в исторической части Выборгского района. В декабре прошлого года введены в эксплуатацию ЖК «Славянка» и апарт-комплекс Like в Выборгском районе. Оба комплекса заселены.
Партнер премии — JUNWEX
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ – проект с богатой 28­летней историей.

Традиционно выставка представляет все лучшие компании не только России, но и зарубежья.

Более 500 экспонентов демонстрируют ювелирные украшения, часы, столовые приборы, представительскую и сувенирную продукцию, художественное оружие и многое другое.

Самых взыскательных и искушенных поклонников драгоценностей и роскоши ждет новая встреча с удивительными ювелирными шедеврами класса премиум. Завораживающий мир бриллиантов и редких самоцветов, эксклюзивные украшения от известных брендов, авторские работы признанных ювелиров ждет Вас на JUNWEX ПЕТЕРБУРГ .
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» благодарит своих партнеров за поддержку
Если у вас есть предложения по сотрудничеству или возникли какие-то вопросы, обращайтесь
zoya@fontanka.ru
event@fontanka.ru

Facebook
VK
Instagram
Положение о премии
© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016