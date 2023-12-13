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Как вручили городскую премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ»
Уже в пятый раз и вновь в Главном штабе Эрмитажа «Фонтанка» собрала гостей, чтобы вручить ежегодную городскую премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» и наградить тех, кто заслужил самое высокое доверие и получил больше всего голосов жителей нашего города.
Премия получилась по-настоящему народной — от старта и до самого завершения. Ведь кандидатов в каждой номинации предлагают читатели, и они же голосуют за финалистов. А вручают премию вместе с почетными гостями и звездами герои «Фонтанки» — обычные люди с необычными историями.
Важные слова
Накануне церемонии не стало основателя «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований Андрея Константинова — журналиста, писателя, переводчика. Коллеги, друзья и гости церемонии почтили его память в знак искренней и очень глубокой дружбы, любви и уважения:
Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»:
Виктор Шкулев, президент Skulev Media Holding:
«Основатель АЖУР, создатель целого направления в современной российской журналистике. Для меня и многих из нас — это товарищ и друг. Для всех  — носитель одного из кодов Петербурга. Коды не исчезают, они не умирают, они уходят в вечность и превращаются в легенды. Сегодня на этой сцене мы представляем истории народных героев «Фонтанки», они вдохновляют и дают надежду. И я думаю, что Андрей хотел бы, чтобы мы после этого вечера выходили из зала с надеждой».
«Мы потеряли друга, потеряли очень талантливого человека. О таких говорят, что он талантлив от Бога. Мы знаем его как писателя, журналиста, сценариста и очень добросердечного человека. Я не могу никак сказать, что мы «знали», нам кажется, что он по-прежнему с нами, и мы думаем, что Андрей будет с нами, и его дело будет продолжаться. Он много лет назад сделал то, что мало кому уготовано в этой жизни, — создал проект, который блестяще развивается. И мы сегодня делаем дело, которое полезно для горожан. Мы искренне верим в то, что «Фонтанка» будет с Андреем, а Андрей будет с нами».
Евгений Вышенков, заместитель главного редактора «Фонтанки.ру»:
«Я знаю Андрея 43 года, и дольше меня его знают только мать и отец. Все мы очень взрослые, и каждому бывает тяжело. А нам иногда было очень тяжело. И он меня спрашивал: «Тяжело?». И я отвечал: «Тяжело». И он говорил, что надо держать строй — как легионеры. Андрей, мы держим строй».
Вместе с коллегами весь зал еще раз вспомнил Андрея Константинова.
Премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в цифрах
5
лет народного выбора победителей
6
10
номинаций
героев «Фонтанки»
100
финалистов
11 00
предложений номинантов от читателей на первом этапе
>200 000
голосов на этапе голосования
Звездные гости премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ»
Ведущим церемонии в этом году стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, поэтому прошла она со спортивным азартом и, заметьте, без всякого допинга — только честные награды. С подачи «Фонтанки» премию вручают уже пятый раз, и каждый раз единственный критерий оценки — точное количество голосов.
Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор, ведущий церемонии
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Вместе с ней на сцену вышел 11-летний Кирилл Анишкин, который преодолел сложную болезнь, а после операции по пересадке костного мозга встретился со своим донором. Он рассказал, что хочет стать спортивным комментатором, чем совершенно покорил Дмитрия Губерниева и всех присутствующих в зале. 
Инженер по эксплуатации АО «Зенит-Арена» Олег Хлевной, который работает на самых высоких флагштоках
Искусствовед Никита Андреев, возродивший производство стеклянных кирпичей Фальконье
Футбольный тренер Сергей Кирьяков, с которым футбольный клуб «Ленинградец» вышел на новый уровень
Главный хранитель часов-курантов Петропавловской крепости Андрей Кудрявцев
Единственный в России органный мастер Павел Чилин
Алина Вилкова, финансовый директор фонда AdVita, помогающего больным раком
Традиционно на сцене вместе с почетными гостями, артистами и представителями власти города и области оказались герои «Фонтанки». Эти люди, может, не столь известны широкой публике, но именно поэтому хочется, чтобы как можно больше людей узнали про них и их дела.
Наблюдая за яркими выступлениями, 100 финалистов премии с нетерпением ждали, когда откроют черные с золотом конверты. Голосование на сайте завершилось буквально за день до церемонии. 

Десять статуэток золотых грифонов в этот вечер получили компании и организации, собравшие больше всего голосов от читателей «Фонтанки». В этом году впервые можно было голосовать в социальных сетях — «Телеграме» и «ВКонтакте», — и это привлекло еще больше внимания аудитории. Более 200 тысяч голосов получили финалисты от наших читателей. 
Ваши голоса — наши награды
«Финансовый сервис года»
Сбер
голосов
27%
«Автодилер года»
Ключавто
голосов
25%
«Сделано в СПб и ЛО»
Пискаревский молочный завод
голосов
36%
«Загородный отдых года»
Бор 812
голосов
22%
«Учебное заведение года»
БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА
голосов
22%
«Работодатель года»
Главстрой Санкт-Петербург
голосов
18%
«Торгово-развлекательный центр года»
ТРЦ «Галерея»
голосов
18%
«Event-пространство года»
Севкабель Порт
голосов
51%
«Сервис года для животных»
сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек Petshop
голосов
36%
Финансовый сервис года
СБЕР 27%
ТИНЬКОФФ 23%
СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СБП) 12%
АО «АЛЬФА-БАНК» 11%
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ» 9%
ВТБ 5%
РАЙФФАЙЗЕН БАНК 5%
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 5%
ГАЗПРОМБАНК 2%
ЯНДЕКС БАНК 1%
Автодилер года
КЛЮЧАВТО 25%
РОЛЬФ 21%
АВТОПОЛЕ 18%
ГРУППА КОМПАНИЙ WAGNER AUTO 10% АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ «МАКСИМУМ» 7%
ГК АЛАРМ-МОТОРС 6%
ГК «АВАНГАРД» 4%
ГРУППА КОМПАНИЙ СИГМА 4%
АКСЕЛЬ ГРУПП 3%
ГК «ЭЛАН-МОТОРС» 2%
Сделано в СПб и ЛО
ПИСКАРЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД 36% ТОКИО-CITY 26%
ЛЕНРЕМОНТ 9%
ГРУЗОВИЧКОФ 6%
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ЯБЛОЧКОВ 6% SOLOPHARM 4%
ГРУППА КОМПАНИЙ «КВС» 4% ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРТЕКС» 4%
ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 3%
METEOR LIFT 2%
Загородный отдых
БОР 812 22%
КУРОРТ «ОХТА ПАРК» 17%
КУРОРТ «ИГОРА» 15%
ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО» 14%
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ «КУРГАЛА» 11% БАЗА ОТДЫХА «ВОХОТКА» 5%
БАЗА ОТДЫХА «ИЛОРАНТА» 4%
БАЗА ОТДЫХА «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 4%
СЕТЬ КОТТЕДЖЕЙ «СОВА» 4%
СЕТЬ ЗАГОРОДНЫХ SMART-КОТТЕДЖЕЙ ЁLKI 4%
Учебное заведение года
БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА 22%
СПБПУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 17%
РАНХИГС 15%
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 9%
СПБГМТУ 8%
СПБГУТ ИМ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА 8%
ИНСТИТУТ ПСИХОАНАЛИЗА — АНО ВО «ВЕИП» 7%
СПБГЭУ 6%
ГУМРФ ИМ.АДМ. С.О. МАКАРОВА 6% МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2%
Работодатель года
ГЛАВСТРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18%
АО «АЛЬФА-БАНК» 16%
SKYNET 16%
FITNESS HOUSE 11%
АВТОПОЛЕ 11%
SOLOPHARM 7%
ГРУППА КОМПАНИЙ «КВС» 6% ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРТЕКС» 6%
ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 5% МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА «АБИА» 4%
Торгово-развлекательный центр года
ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ» 24%
ТРК «ЕВРОПОЛИС» 13%
ТРК «СИТИ МОЛЛ» 11%
ТРЦ «ОХТА МОЛЛ» 10%
ТРК «ГРАНД КАНЬОН» 10%
ТРК «ПИТЕР-РАДУГА» 8%
ТРЦ «МЕГА ДЫБЕНКО» 8%
ТРК «ЛЕТО» 7%
ТРЦ «ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА» 6%
ТРК «КОНТИНЕНТ» 3%
Event-пространство года
СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ 51%
ЭКСПОФОРУМ 12%
MAZAPARK 10%
ДК КИРОВА ПЕТЕРБУРГ 5%
СЕТЬ ПАРКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ MIR VR 5%
LOFT HALL 5%
EVENTYON 4%
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО «АРТРАЗБЕГ» 3%
ГАЛЕРЕЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА «ЦИФЕРГАУЗ» 3%
АРТ-ПРОСТРАНСТВО KOKON Space 2%
Сервис года для домашних животных СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ АПТЕК PETSHOP 36%
СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ И ПЕТ-СЕРВИСОВ «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ» 26%
ЗООМАГАЗИН LAPKI.SHOP 8%
ШКОЛА ДРЕССИРОВКИ СОБАК CLEVERDOG 7%
ЦЕНТР ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ЗООПОЛИС 6%
ЗООСАЛОН ФОКС 4%
СТУДИЯ ГРУМИНГА «NICOLE» 4%
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОБАК STRONG DOG 4% МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ PET BISTRO 3%
ЗООСАЛОН MAXPET 2%
Премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» — это всегда про эмоции: тех, кто победил, и тех, кто вручал награды. Тех, кто просто пришел в этот вечер и встретил своих старых знакомых или, наоборот, открыл новые имена.
Алексей Мишин, заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию
В этот день мы спросили участников церемонии о том, как заслужить доверие — клиентов, партнеров, сотрудников. И почему бизнесу важно народное признание, а значит — и городская премия. 
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Иван Ургант, актер театра и кино, телеведущий
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Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка
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Роман Романюк, директор по коммуникациям компании «Евроинвест девелопмент»
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Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Виктор Цой, вице-губернатор Ленинградской области
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Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию Группы RBI
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Влад Федулов, управляющий директор Авито по работе с государственными органами
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Вениамин Грабар, президент компании LADOGA
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Елена Величко, начальник управления по внешним связям, маркетингу и рекламе БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
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Сеть зоомагазинов и
пет-сервисов «Четыре лапы»


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Туристическая деревня «Кургала»
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ТРК «Гранд Каньон»
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Первая мебельная фабрика
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Главстрой Санкт-Петербург
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Дмитрий Грозный,  главный редактор MarketMedia, основатель ресторанного гида Lemon Guide
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Ольга Пескова, основатель PR LOOK
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Валентина Антюшина, директор по маркетингу Севкабель Порт
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Уже сегодня мы думаем о том, какой будет премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в 2024 году, и ждем идей — и от горожан, и от бизнеса. Ведь каждый день работы — это своего рода «номинирование» на то, чтобы заслужить народное признание и доверие. 

«ФОНТАНКА.РУ» благодарит партнеров и друзей, которые поддержали премию и помогли состояться церемонии 2023 года:
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ПАРТНЕР ПРЕМИИ
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Партнер премии
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