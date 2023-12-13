Важные слова

Накануне церемонии не стало основателя «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований Андрея Константинова — журналиста, писателя, переводчика. Коллеги, друзья и гости церемонии почтили его память в знак искренней и очень глубокой дружбы, любви и уважения:

Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки.ру»:

Виктор Шкулев, президент Skulev Media Holding:

«Основатель АЖУР, создатель целого направления в современной российской журналистике. Для меня и многих из нас — это товарищ и друг. Для всех — носитель одного из кодов Петербурга. Коды не исчезают, они не умирают, они уходят в вечность и превращаются в легенды. Сегодня на этой сцене мы представляем истории народных героев «Фонтанки», они вдохновляют и дают надежду. И я думаю, что Андрей хотел бы, чтобы мы после этого вечера выходили из зала с надеждой».

«Мы потеряли друга, потеряли очень талантливого человека. О таких говорят, что он талантлив от Бога. Мы знаем его как писателя, журналиста, сценариста и очень добросердечного человека. Я не могу никак сказать, что мы «знали», нам кажется, что он по-прежнему с нами, и мы думаем, что Андрей будет с нами, и его дело будет продолжаться. Он много лет назад сделал то, что мало кому уготовано в этой жизни, — создал проект, который блестяще развивается. И мы сегодня делаем дело, которое полезно для горожан. Мы искренне верим в то, что «Фонтанка» будет с Андреем, а Андрей будет с нами».

Евгений Вышенков, заместитель главного редактора «Фонтанки.ру»:

«Я знаю Андрея 43 года, и дольше меня его знают только мать и отец. Все мы очень взрослые, и каждому бывает тяжело. А нам иногда было очень тяжело. И он меня спрашивал: «Тяжело?». И я отвечал: «Тяжело». И он говорил, что надо держать строй — как легионеры. Андрей, мы держим строй».