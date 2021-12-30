Кого читатели «Фонтанки» назвали лучшими и как мы их наградили

Награждение победителей в этой номинации было самым массовым: на сцену вышли Анна, Илья, Дмитрий, Артём, Евгений, Арина, Руфь, Инна, Алексей, Зоя, Ефим, Павел, Юрий, Сергей, Владислав и Аня Алтуховы — и это еще не все члены семьи Алтуховых, всего в ней 15 детей. Старшему сыну — 23 года, младшей дочке — 4 года, и она — 99-ая внучка у своей бабушки. Им помогала журналист «Фонтанки» Венера Галеева — автор многих человеческих историй, в том числе сюжетов про героев «Фонтанки», показанных во время премии.
Петербургская розничная торговля славится своей организованностью и разнообразием. В топ-10 вошли сети супермаркетов, которые ежедневно кормят жителей города. А победителем читательского голосования стала сеть «Лента».
Премию от компании-победителя получил региональный директор сети супермаркетов «Лента» в регионе Санкт-Петербург Алексей Зюменков, отметивший, что Северная столица — родной для сети город, здесь находится головной офис компании, и поэтому особенно приятно, что горожане сделали такой выбор.