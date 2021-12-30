Кого читатели «Фонтанки» назвали лучшими и как мы их наградили

«В этом году мы заняли третье место в номинации «Лучшее место для загородного отдыха». За год мы создали 25 домиков в пяти локациях по Ленобласти, и, план на следующий год — построить еще сто домиков. Я уверен что мы улучшим результат и в следующем гожу займем первое место — потому что так выберут читатели, а сервис будет расти и развиваться.



Нам как новичкам на рынке войти в один ряд с лидерами обойти многие базы отдыха помогло желание развиваться и умение слушать клиентов. Мы делаем наши домики по-домашнему уютными и приятными, не ориентируемся на тренды и делаем так, как чувствуем и как надо потребителям. Главное качество компании в нашей сфере — это умение и желание сделать отдых незабываемым и вызвать у гостей самые искренние эмоции и желание вернуться».

