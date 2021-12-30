 

Кого читатели «Фонтанки» назвали лучшими и как мы их наградили

Подведение итогов городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году получилось масштабным: впервые мероприятие проходило на такой большой площадке, как «Тинькофф Арена». И это неудивительно: в премии стало больше номинаций, и всё больше горожан голосуют за тех, кого они считают лучшими из лучших.
Скачать фото
Скачать фото
Маски и QR-коды не помешали создать атмосферу настоящего праздника и собрать вместе ведущие компании Петербурга, которые боролись за право называться лучшими в одной из 12 номинаций, а также финалистов номинации «Человек года». Премия получилась по-настоящему народной, так как абсолютно всех победителей определили читатели «Фонтанки» — 107 тысяч человек отдали голоса за своих фаворитов.
107 000
человек отдали свои голоса
Виктор Шкулев, президент Hearst Shkulev Publishing,председатель совета директоров АО «АЖУР-МЕДИА»
«У горожан очень ограниченные возможности высказать свое мнение, что им нравится или не нравится, особенно — когда нравится. И это огромное преимущество для Петербурга, иметь возможность через «Фонтанку» поделиться этим мнением. За многие годы у людей выработался высокий уровень доверия к «Фонтанке», и с ее помощью они могут коммуницировать, и в том числе определять, кто лучший в городе».
Награждали победителей известные петербуржцы, партнеры мероприятия, а также, по уже сложившейся традиции, герои «Фонтанки», о которых мы рассказывали в публикациях на портале в 2021 году. Все они — люди, которые совершают выдающиеся, удивительные, но часто незаметные широкому кругу поступки. И своим примером в очередной раз доказывают, что и в обычной жизни есть место подвигу.
Александр Горшков, главный редактор портала «Фонтанка.ру»
«Победителями и героями этой премии становятся люди, которые не просто что-то преодолели и достигли, а сделали это благодаря своей мечте. И они показывают нам пример, что можно достичь многого в наше время, несмотря ни на что».

Сеть «Вконтакте» победила в номинации «Онлайн-Сервис»

Всеобщая цифровизация похожа на заплыв — победителем становится самый быстрый, уверенный в себе и выносливый. Так же, как и в спорте. Символично, что награждать победителя пригласили Андрея Калину, многократного паралимпийского чемпиона по плаванию. «Наши рекорды нужны не только нам, но и всем горожанам», — отметил он, поблагодарив «Фонтанку» за освещение темы паралимпийского движения. Помогал ему объявлять результаты Дмитрий Витковский, генеральный директор АО «Ажур-медиа».
Дмитрий Витковский, генеральный директор портала «Фонтанка.ру»
«Мнение жителей города — это самая объективная оценка для бизнеса. Когда мы приходим в ресторан, бар, банк, — экономические критерии отходят на второй план, и остается улыбка официанта, приветливость кассира. Это работает в любом бизнесе — люди голосуют за качество услуги и за то, с какой эмоцией они покидают место. Если вас обслужила „кислая" официантка, в ресторане даже прекрасное блюдо не даст вам положительных эмоций».

Холдинг Setl Group стал лидером в номинации «Строительная компания»

Претендентов на победу в этой номинации определили профессионалы в ходе конкурса «Строитель города — 2021» — эксперты СРО, А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» учитывали объективные данные Единого ресурса застройщиков.

Награждать победителя в этой номинации пригласили Максима Михеева — анестезиолога-реаниматолога, 15 лет работающего в службе скорой помощи. «Я врач, я не герой», — скромно заметил он. Вместе с ним на сцену вышел начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев — обычно от него строители ждут разрешения на строительство или на ввод в эксплуатацию домов, но в этот раз он вручал статуэтку грифона, диплом и значок победителя премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».
Владимир Болдырев, начальник службы госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга
«С каждым годом уровень потребностей растет, так что строительным компаниям приходится подтягиваться. Сегодня строители должны предложить комфортную городскую среду, которая включает дороги, социальную инфраструктуру, и не только в стадии продажи объекта, но и дальнейшего управления. И это может предоставить только социально ориентированная компания».
Получила премию от лица компании вице-президент холдинга Setl Group Наталья Луговская.
Наталья Луговская, вице-президент холдинга Setl Group
«Победа для нас — это признание того, что мы делаем, и что делаем это хорошо.

То доверие, которое нам оказывают петербуржцы, — это не просто слова, это результат наших принципов работы. Они основываются на наших базисах: это надежность, ответственность за тот продукт, который мы делаем, клиентоориентированность и, конечно же, высокое качество работ и услуг, оказываемых нашим клиентам».

Также Владимир Болдырев наградил Эдуарда Тиктинского, основателя и президента «Группы RBI», званием «Заслуженный строитель» по итогам профессионального конкурса «Строитель города — 2021».
Эдуард Тиктинский, основатель и президент «Группы RBI»
«Мы стараемся, чтобы наш город стал краше и «медвежьи углы» в центре превращались в красивые дома и бизнес-центры, чтобы мы могли гордиться городом. Это очень сложный бизнес, и важно создавать особую корпоративную атмосферу, когда сотрудники выступают как одна команда и делают всё, как для себя».

Курорт «Охта Парк» одержал победу по итогам голосования в номинации «Загородный отдых»

Если все остальные номинации — городские, то благодаря этой премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» вышла в соседний регион — Ленинградскую область. И настолько успешно, что поздравлять победителей пришел губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отметивший, что петербуржцы так активно стремятся отдыхать в области, что на Новый год к середине декабря было практически всё забронировано. А также добавил, что даже в самые сложные времена пандемии Ленобласть никогда не ставила шлагбаумов на пути жителей Северной столицы.

С ним вместе премию вручали создатели единственного в России Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев. Награду получила генеральный директор курорта «Охта Парк» Ксения Слугина.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
«У нас у всех есть свое мнение, но когда нет возможности его высказать, оно остается при себе, поэтому очень важно, что «Фонтанка» организовала премию и позволила поделиться своей позицией. Когда я хочу проголосовать, я смотрю, как компания выполняет обязательства, участвует в благотворительности и развивает социальную активность, а также как она позиционирует себя в отношениях с городом и областью. Совпадение этих факторов и ведет к победе».
Ксения Слугина, генеральный директор курорта «Охта Парк»
«Мы живем в эпоху, когда люди особенно ценят эмоции и впечатления. И вот если зимой к нам приехать, то попадешь в настоящую новогоднюю сказку — ощущения волшебного леса, которые мы дарим нашим посетителям, возможно, и помогли нам выиграть эту премию».
Александр Дрозденко также вручил специальную премию Георгию Богачеву, владельцу базы отдыха «Илоранта», который из своего желания жить за городом сделал прекрасный бизнес. Сам Георгий Богачев рассказал, что более 10 лет назад он искал дачу для своей семьи, а нашел — новую жизнь. Отметим, что «Илоранта» также входила в топ-10 финалистов в номинации «Загородный отдых». Помимо старожилов сферы загородного отдыха в тройку лучших буквально ворвался стартап этого года — сеть загородных коттеджей ЁLKI.
Дмитрий Коваленко, исполнительный директор сети загородных коттеджей Ёlki
«В этом году мы заняли третье место в номинации «Лучшее место для загородного отдыха». За год мы создали 25 домиков в пяти локациях по Ленобласти, и, план на следующий год — построить еще сто домиков. Я уверен что мы улучшим результат и в следующем гожу займем первое место — потому что так выберут читатели, а сервис будет расти и развиваться.

Нам как новичкам на рынке войти в один ряд с лидерами обойти многие базы отдыха помогло желание развиваться и умение слушать клиентов. Мы делаем наши домики по-домашнему уютными и приятными, не ориентируемся на тренды и делаем так, как чувствуем и как надо потребителям. Главное качество компании в нашей сфере — это умение и желание сделать отдых незабываемым и вызвать у гостей самые искренние эмоции и желание вернуться».

«Осипов имидж Студия» победила в номинации «Студия красоты / барбершоп»

За победу среди компаний, работающих в бьюти-индустрии, боролись на первом этапе более 230 студий красоты, маникюрных салонов, барбершопов. В финале количество претендентов сократилось до 10, и хотя победитель только один, всем понятно — петербурженки и петербуржцы хотят быть красивыми.

Награждали победителей люди, которые также выступили единой командой за красоту: энтузиасты добрососедства «Коломна» Илья и Евгения Исаевы и Анна Толстая собирали средства на реконструкцию скульптуры «Венера Коломенская», известной сначала только жителям Адмиралтейского района, а благодаря «Фонтанке» — теперь и всему городу. Как рассказал создатель статуи Борис Семенов, он стремился создать образ красивой женщины, а посвятил работу памяти своей матери. «Красота спасет мир, и наша миссия делать мир лучше», — подвел итог темы красоты получивший премию совладелец сети «Осипов имидж Студия» Александр Мокшанов.
Александр Мокшанов, совладелец сети «Осипов имидж Студия»
«Наша сфера в принципе построена на повторных визитах, поэтому вся наша работа — сделать так, чтобы посетители к нам вернулись. Мы уделяем огромное время выяснению их предпочтений, узнаем, что понравилось или не понравилось, и постоянно работаем над собой».
Илья Исаев, Анна Толстая, энтузиасты добрососедства «Коломна».
Илья Исаев
«Самое важное во всех делах — это вовлеченность всех жителей. Несомненно, когда в подобной премии к голосованию привлекают всё сообщество, а не только экспертное, это позволяет ее популяризировать и задействовать представителей самых разных институций, которые есть в городе».
Анна Толстая
«Мне очень приятно было вручать награду «Студии Осипова». Мне кажется, в индустрии красоты особенно важно подчеркнуть индивидуальность и дать возможность человеку почувствовать себя особенным».

Сбербанк первенствовал в номинации «Банк»

Вручение награды серьезным финансовым организациям вызвало наибольшее умиление зрителей — потому что на сцену вышел служебный пес Волк-Меркурий, который за годы своей службы в полиции помог найти немало преступников и даже получил международную премию «Собачья верность» — такой «Оскар» в мире служебных собак. Вместе с ним и инспектором-кинологом Марией Копцевой премию вручал председатель правления инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин, у которого, как оказалось, есть три собаки.

Премию получил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо, пожелавший всем в новом году как можно больше позитива и доходов.
Андрей Березин, председатель правления инвестиционной компании «Евроинвест»
«Сегодня банки, и в частности Сбербанк, являются проводниками инноваций, которые потом использует весь бизнес. В Сбербанке же внимательно относятся к клиентам и работают нестандартно».
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»
«Премия — это признание большой и трудной работы Сбера, которую наши сотрудники ежедневно ведут в тяжелой конкурентной борьбе. Нас выбрали в первую очередь за клиентоцентричность и за то, что банк всё время совершенствует свои сервисы, опережая конкурентов на два шага».

Сеть «Лента» одержала победу в номинации «Супермаркет»

Награждение победителей в этой номинации было самым массовым: на сцену вышли Анна, Илья, Дмитрий, Артём, Евгений, Арина, Руфь, Инна, Алексей, Зоя, Ефим, Павел, Юрий, Сергей, Владислав и Аня Алтуховы — и это еще не все члены семьи Алтуховых, всего в ней 15 детей. Старшему сыну — 23 года, младшей дочке — 4 года, и она — 99-ая внучка у своей бабушки. Им помогала журналист «Фонтанки» Венера Галеева — автор многих человеческих историй, в том числе сюжетов про героев «Фонтанки», показанных во время премии.

Петербургская розничная торговля славится своей организованностью и разнообразием. В топ-10 вошли сети супермаркетов, которые ежедневно кормят жителей города. А победителем читательского голосования стала сеть «Лента».

Премию от компании-победителя получил региональный директор сети супермаркетов «Лента» в регионе Санкт-Петербург Алексей Зюменков, отметивший, что Северная столица — родной для сети город, здесь находится головной офис компании, и поэтому особенно приятно, что горожане сделали такой выбор.
Алексей Зюменков, региональный директор сети супермаркетов «Лента» в регионе Санкт-Петербург
«Можно испортить самый хороший магазин, если тебя встречают и провожают без улыбки и не отвечают на твои вопросы, а можно и не в очень хорошем магазине за счет обаяния создать атмосферу, из-за которой туда хочется возвращаться. Поэтому самое главное — это наши люди, которые работают с улыбкой даже в непростое ковидное время».

Karlsson Haus стал победителем в номинации «Лучший негосударственный театр»

Номинация «Лучший негосударственный театр» дебютировала на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году и вызвала немалый интерес. В ней представлены театры, которые существуют только на частные средства и из собственного дохода. Конечно, им пришлось довольно туго в пандемию, но они продолжили радовать нас своим искусством. В составлении топ-10 принимали участие ведущие театральные эксперты, а победителя определило народное голосование.

Срежиссировала появление этой номинации Группа компаний «ПСК» — почти год назад под ее патронажем в одном из ЖК был открыт новый культурный объект, театр «Легенда». Владелец ГК «ПСК» Максим Штерн рассказал, что всю жизнь компания занималась строительством, а создание театра — это была мечта, которую удалось воплотить в жизнь.
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в свою очередь подчеркнул, что сегодня невозможно себе представить культурную жизнь города без негосударственных театров. В трудные времена решено было их поддержать, поэтому в бюджете появилась отдельная строчка, и субсидию в этом году получили уже 34 негосударственных театра.

Всем номинантам, вошедшим в десятку финалистов, вручили памятные дипломы. А премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» получила директор театра Karlsson Haus Анна Павинская.
Максим Штерн, владелец Группы компаний «ПСК»
«Мы занимаемся не только стройкой, но и создали ровно год назад свой частный театр. Хоть мы и понимаем, что мы маленькие и вряд ли станем номинантами премий, но почему бы не поддержать другие театры, которым сейчас очень тяжело? И тогда мы решили выступить спонсорами этой номинации «Лучший негосударственный театр».
Анна Павинская, директор театра Karlsson Haus
«У нас прекрасный коллектив, замечательные актеры — мне кажется, это одна из сильнейших команд города, и мы делаем то, что мы любим. Я не понимаю, по каким принципам голосовали зрители, ведь с нами в номинации было 9 потрясающих театров. Хотя я бы лично выбрала Karlsson Haus, потому что знаю, как там всё устроено».

Компания «Газпром нефть» стала лучшим работодателем по версии читателей «Фонтанки»

Далеко не каждый сотрудник назовет компанию, где он работает, лучшим работодателем. Тем не менее на этапе выдвижения номинантов в Петербурге таких набралось больше 250 из самых разных сфер. И в финальной десятке оказались представители тяжелой и фармацевтической промышленности, магазины, банки, фитнес-клубы и др.

Награждали победителя герой «Фонтанки» дворник Александр Власов и коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков. Премию получил член правления «Газпром нефти» Кирилл Кравченко, который отметил, что компания переехала в Петербург 10 лет назад, и с тех пор он стал не просто штаб-квартирой, а любимым городом.
Кирилл Кравченко, член правления ПАО «Газпром нефти»
«Мы очень стараемся, чтобы и наши сотрудники, и студенты, с которыми мы работаем, и все наши партнеры были довольны взаимодействием с нами. Люди, работающие в «Газпром нефти», должны в первую очередь нести позитив, улыбаться, быть веселыми. И если наши сотрудники и их семьи будут счастливы, то будет счастлива и компания. Результативность людей — наша результативность, и для нас важно качество жизни сотрудников, а не просто их трудоспособность».
Роман Пустарнаков, коммерческий директор компании «Газинформсервис»
«Люди — это основа любого бизнеса, поэтому номинация «Лучший работодатель» была для нас так важна. И победа в такой премии — это высокая оценка не только HR-блока компании, но и всех сотрудников, а ведь сотрудников «Газпром нефти» в сумме около 80 тысяч, и часть из них работает в нашем городе и является его частью».

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) стала победителем в номинации «Вуз»

За победу в этой номинации боролись ведущие институты и университеты, знаменитые не только в городе, но и в стране, и даже в мире. В награждении принимал участие Иван Бахарев — победитель Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, главного конкурса для молодых математиков младше 18 лет. Сам Иван, кстати, еще не определился с выбором, поэтому всем вошедшим в топ-10 вузам можно побороться за талантливого студента. Помогала ему Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу филиала «СМП Банка» в Санкт-Петербурге, выступившего партнером номинации. А получил награду директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов, отметивший, что «Фонтанка» — самая честная, креативная и крутая компания в своей сфере.
Владимир Шамахов, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС
«Сегодня у нашего вуза день рождения, и у нас сегодня счастливый день. Мы обещаем стать еще лучше, и чтобы наши выпускники продолжали воплощать наш принцип: «Выпускники РАНХиГС управляют страной». Мы давно и открыто работаем вовне — в школах, трудовых коллективах, со СМИ, мы абсолютно встроены в жизнь города, работаем над задачами, которые сегодня актуальны для трудовых коллективов, органов управления — и это наше главное преимущество».
Анна Дубилет вручила также РАНХиГС грант на 100 тысяч рублей, которые Владимир Шамахов пообещал отдать самым талантливым студентам вуза.
Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу филиала «СМП Банка» в Петербурге
«Мы живем в эпоху изменений, и хоть пандемия и хотела нас притормозить, но получилось всё по-другому, и в некоторых областях всё только ускорилось. И конечно, в таких условиях особое значение приобретает качественное образование. У меня было много сотрудников, и каждый раз, когда я сталкиваюсь с выпускниками РАНХиГС, я понимаю — вот оно, качество, достойный уровень образования и подхода к своему делу».

«НЕКАНОН» победил в номинации «Бар»

Петербуржцы не только ходят в бары и защищают их от депутатских законодательных инициатив, но и активно выдвигают любимые заведения на премию (на первом этапе их было больше 270), и голосуют за них.

Премию вручили кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов, который поблагодарил «Фонтанку» за обращение к независимым источникам информации, и Андрей Потапенко, заместитель генерального директора АО «Ажур-медиа». Получил награду руководитель бара «Неканон» Кирилл Жданов, отметивший, что для маленького бара — это очень большое достижение.
Кирилл Жданов, руководитель бара «Неканон»
«Нам важно работать не для себя, а для гостей и для своих сотрудников в первую очередь. В пандемию мы никого не уволили и постоянно что-то придумывали. Надо постоянно двигаться вперед и искать новое, ведь как только ты остановишься, ты перестанешь быть интересен».

Сеть «Токио Сити» завоевала победу в номинации «Ресторан»

Гастрономическая карта Петербурга очень широка: здесь представлены, наверное, все кухни мира, есть и оригинальные авторские проекты, и сетевые заведения, охватившие все районы города. Впрочем, как оказалось, гастрономические пристрастия читателей «Фонтанки» достаточно постоянны — лидером голосования уже во второй раз стала сеть «Токио Сити».

Награду вручала Ольга Смешнова, создатель самого необычного аккаунта в TikTok — он посвящен жизни Психоневрологического интерната № 9. С ней вместе на сцене победителя объявляла Анна Фёдорова, директор по маркетингу завода «Игристые вина», который выступил партнером номинации.
Анна Федорова, директор по маркетингу завода «Игристые вина»
«Нашей компании было важно поддержать номинацию «Лучший ресторан», потому что мы знаем — эту отрасль пандемия затронула больше всего. И тот факт, что рестораны продолжают работать, — большое дело. А победа здесь даст заведениям отрасли не только увеличение среднего чека, но и принесет успех».
От компании-победителя премию получил представитель владельца торгового знака «Токио Сити» Максим Масько.
Максим Масько, представитель владельца торгового знака «Токио Сити»
«Компания должна ориентироваться на потребности публики, на наших жителей, предоставляя хорошее качество и сервис. Важно сделать так, чтобы прийти в ресторан можно было независимо от какого-то радостного повода, а просто в любой день».

OZON стал победителем в номинации «Служба доставки»

C доставкой на дом сегодня можно получить практически всё, что угодно: одежду и обувь, готовую еду и продукты, а можно и самому отправить письмо или посылку — без службы доставки не обходится уже ни один ресторан или магазин, процветают интернет-магазины и маркетплейсы.

Награду лауреату вручала Ирина Грачёва, единственная женщина из России, которая пересекла Атлантику в одиночку — тоже своего рода доставка. Конверт с именем победителя открыл главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков. «Надо сделать небольшое усилие, чтобы мир стал лучше и справедливее, и у меня есть надежда, что так и будет», — подчеркнул он.
От компании-победителя награду — статуэтку грифона, диплом и значок — получила руководитель направления развития последней мили Северо-Западного федерального округа компании OZON Светлана Константинова.
Светлана Константинова, руководитель направления развития последней мили Северо-Западного федерального округа компании OZON
«Нас выбрали потому, что мы выполняем свои обещания. Обещали доставить заказ вовремя — мы его доставим».

Блокадница Зинаида Корнева (посмертно) и депутат ЗакСа Борис Вишневский разделили победу в номинации «Человек года»

Единственная номинация, где читатели голосовали не за бренды, а за личности — это «Человек года». Финалистов определил экспертный совет редакции «Фонтанки». Сравнивать, конечно, было сложно, ведь в топ-10 попали и спортсмены, и политики, и общественные деятели, и бизнесмены. Неудивительно, что мнения разделились, и на первом месте оказались люди, набравшие равное количество голосов.

У каждого из них своя история, и оба хорошо знакомы читателям «Фонтанки».
Борис Вишневский — известный в Петербурге общественный деятель, градозащитник, депутат Законодательного собрания Петербурга. На выборах 2021 года у него оказалось сразу два двойника.
Зинаида Корнева — ветеран Великой Отечественной войны. Женщина стала известна после того, как в прошлом году объявила о сборе средств в помощь врачам, а также на строительство детского реабилитационного центра. 4,5 миллиона рублей — так откликнулись горожане на ее инициативу. Зинаида Корнева не дожила до нынешнего декабря 2 месяца, поэтому награду за бабушку получила ее внучка — Елена Фомичёва.
Награды вручал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, который отметил, что читает «Фонтанку» каждый день и рад, что она помогает людям определять лучших из лучших в разных сферах жизни. Второй конверт открыл Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» компании Tele2, которая традиционно поддерживает эту номинацию.
Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2
«Самая большая ценность города — это его люди. Поэтому нам очень хотелось поучаствовать в мероприятии, которое рассказывает о людях, создающих дух Санкт-Петербурга. Думаю, что, выбирая «Человека года», люди голосовали за душевность, доброту, отзывчивость и возможность как найти помощь, так и поддержать в трудную минуту».
Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
«Читатели «Фонтанки» — это совершенно разные люди, живущие в разных пространствах. Когда человек делает выбор, голосует — это прежде всего эмоция, он делает это от души, и это дает не всегда стандартный результат. Да, в категории «Рестораны» побеждает место, куда ходят массово, и в этом случае «Токио Сити» в выигрыше. Но в номинации с барами победило новое место и ребята, которые совсем недавно начали, — значит, там сыграла какая-то другая эмоция».
Елена Фомичёва, внучка Зинаиды Корневой
«Бабушки уже два месяца как нет с нами, но реальные люди оценили ее вклад. Ей было страшно начинать этот проект, и она боялась, что люди не откликнутся, но когда она увидела, как переводят большие суммы, она вдохновилась. В какой-то мере это продлило ей жизнь. В этой акции участвовала вся наша семья и большая группа волонтеров, так что награда принадлежит не только бабушке, но и всем, кто перечислял деньги семьям погибших медработников. Бабушка всегда служила людям, и о себе думала в последнюю очередь».
Борис Вишневский, депутат Заксобрания СПб
«Всю свою жизнь я стараюсь работать для моего города и петербуржцев, каждый день, с утра до вечера. Обычно ко мне обращаются с любыми вопросами и часто говорят: „Больше, кроме вас, обратиться не к кому, вы — последняя надежда“. Конечно, я не волшебник и не могу сделать всё, но в каждом случае для каждого я стараюсь сделать всё, что можно. Наверное, поэтому меня узнают на улице и благодарят за работу».
На этой яркой ноте завершилась эта церемония, а в следующем году премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» снова состоится. Поэтому мы будем искать новых героев и снова награждать лучших из лучших.
Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» — СРО, А «Объединение строителей СПб»
Объединение строителей Санкт-Петербурга — первая региональная саморегулируемая организация в России. За годы своей деятельности объединение зарекомендовало себя как надежная, ведущая петербургская СРО. Сегодня в состав СРО, А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга. Статус строительной саморегулируемой организации объединение получило в апреле 2009 года (регистрационный номер СРО-С-003−22 042 009). Также в апреле 2009 года объединение выдало первые допуски СРО. Ежегодно компаниями — членами ассоциации строится более 80% жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, а оборот компаний составляет около 150 млрд рублей. Помимо обеспечения компаний — членов объединения допусками к строительным работам, задачами ассоциации сегодня являются: формирование и проведение в жизнь скоординированной политики в области строительного бизнеса, представительство и защита законных интересов своих членов в органах государственной власти, взаимодействие с монополистами города, разработка основ технического регулирования в строительстве и многое другое.
Перейти на сайт партнера
Партнер номинации «Лучший ВУЗ» — АО «СМП Банк»
АО «СМП Банк» — крупный универсальный коммерческий частный банк, предлагающий клиентам широкий спектр современных банковских продуктов и услуг: кредитование физических и юридических лиц, депозиты, РКО, эквайринг, банковские гарантии, зарплатные проекты, аренда сейфовых ячеек и многое другое.

Банк работает на российском рынке с 2001 года и входит в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. Банк присутствует в 19 регионах, входит пятерку лидеров по объемам кредитования субъектов РФ и муниципальных образований.
Перейти на сайт партнера
Партнер номинации «Лучший негосударственный театр» — ГК «ПСК»
Группа компаний «ПСК» — девелопер и один из крупнейших застройщиков апартаментов Петербурга. В портфеле более 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых 15 — собственные девелоперские проекты. В 2021 году общая площадь застройки собственных проектов ГК «ПСК» превысила 335 000 кв. м. ГК «ПСК» обладатель высшего балла соблюдения сроков ввода в эксплуатацию (согласно ЕРЗ. РФ).
Перейти на сайт партнера
Партнер номинации «Лучший работодатель» — компания «Газинформсервис»
«Газинформсервис» — один из крупнейших в России системных интеграторов в области безопасности и разработчиков средств защиты информации. Компания работает с 2004 года, реализует весь комплекс услуг, необходимых для создания систем информационной безопасности и комплексов инженерно-технических средств охраны любого масштаба. Территориальные представительства «Газинформсервис» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Екатеринбурге и многих других городах. Основными заказчиками являются корпорации энергетической отрасли, промышленные предприятия, органы государственной власти, а также учреждения финансового и телекоммуникационного сектора.
Перейти на сайт партнера
Партнер номинации «Лучший банк» — ИК «Евроинвест»
Инвестиционная компания «Евроинвест» — многопрофильный холдинг, более 25 лет осуществляющий инвестиционную деятельность в Санкт-Петербурге, Ленобласти и других регионах России.

Круг интересов «Евроинвеста» обширен — от девелопмента, до развития высокотехнологичной промышленности и инновационных разработок.

Одним из передовых подразделений в структуре холдинга является венчурный фонд «ЕвроВенчур» осуществляющий инвестиции в технологические инновации, а также поддерживающий креативные и образовательные проекты.
Перейти на сайт партнера
Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2
Tele2 — оператор мобильной связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 2020 года показатель NPS составил 40%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 11 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.
Перейти на сайт партнера
Партнер премии — холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) — одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с домом премиум-класса ELEVEN («11»).
Перейти на сайт партнера
Партнер премии — СК «ЛенРусСтрой»
Строительная корпорация «ЛенРусСтрой» — это 20 лет успешной работы на рынке девелопмента и строительства, 1500 сотрудников, 35 крупных объектов, 50 тыс. жителей, 15 компаний разного профиля, свой парк строительной техники, архитектурное бюро и производство строительных материалов.

Строительная Корпорация «ЛенРусСтрой»: #счастьевдеталях. Строим жизнь. Изменяем будущее. Создаем детали, которые делают жизнь комфортной, а нас и наших клиентов счастливыми.
Перейти на сайт партнера
Партнер премии — JUNWEX
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ — проект с богатой почти 30­летней историей.

Традиционно выставка представляет все лучшие компании не только России, но и зарубежья.

Более 500 экспонентов демонстрируют ювелирные украшения, часы, столовые приборы, представительскую и сувенирную продукцию, художественное оружие и многое другое.

Самых взыскательных и искушенных поклонников драгоценностей и роскоши ждет новая встреча с удивительными ювелирными шедеврами класса премиум. Завораживающий мир бриллиантов и редких самоцветов, эксклюзивные украшения от известных брендов, авторские работы признанных ювелиров ждет Вас на JUNWEX ПЕТЕРБУРГ.
Перейти на сайт партнера
«ФОНТАНКА.РУ» благодарит партнеров и друзей, которые поддержали проект и помогли состоятся главной церемонии 2021 года:
Кликните на карточку, чтобы узнать больше
Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» — СРО А «Объединение строителей СПб»
Партнер номинации «Лучший ВУЗ» — АО «СМП Банк»
Партнер номинации «Лучший негосударственный театр» — ГК «ПСК»
Партнер номинации «Лучший работодатель» — компания «Газинформсервис»
Партнер номинации «Лучший банк» — ИК «Евроинвест»
Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2
Партнер премии — холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Партнер премии — СК «ЛенРусСтрой»
Партнер премии — JUNWEX
8 (812) 416 777 3
priznanie@fontanka.ru
Если у вас есть возникли организационные вопросы, обращайтесь:
event@fontanka.ru
По вопросам партнерского участия