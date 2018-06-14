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Наградили по-питерски
Как герои «Фонтанки» - 2022 сделали нашу жизнь лучше и добрее


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А когда на сцену вышел основатель первого в стране детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко вместе со своей командой, зал встал в знак благодарности за благое дело.
Художник Анаят, сбежавший из Афганистана
Ребята из Упсала-цирка
Трубач с Невского дядя Миша
Леонид Корниевский, добившийся восстановления знаменитого «Мефистофеля»
Чемпион России по пахоте Александр Дерюгин
Вера Трифсик, купившая дворец для детского центра
Таинственный художник, рисующий лошадок на стенах
Александр Ткаченко, основатель первого в стране детского хосписа протоиерей
В 2022 году у «Фонтанки», несмотря ни на что, были поводы для хороших новостей. И для целых историй, которые вдохновляли нас и наших читателей и заставляли снова поверить в людей. Герои «Фонтанки», которые вышли на сцену Главного штаба во время церемонии вручения премии «Признание и влияние» 15 декабря, совершали свои добрые дела не один год. Они меняли судьбу хулиганов, спасали сброшенного с фасада дома на Петроградке Мефистофеля, пахали землю, поднимали настроение прохожим на Невском проспекте и в целом — делали жизнь окружающих лучше. Именно это наших героев, таких разных, и объединяет.
Виктория Зозуля когда-то пришла в Упсала-Цирк, что называется, за компанию. А теперь она обучает новых воспитанников азам циркового искусства. Ведь это — первый и единственный в мире цирк для хулиганов.
Виктория Зозуля
и Упсала-Цирк
Здесь не переделывают трудных детей, не воспитывают зрителей и никого, конечно же, не дрессируют — животных здесь, как и в лучших современных цирках, нет. Зрителя «берут» харизмой артистов и историей, которую рассказывают со сцены. В 2022 году Упсала-Цирк представил новый спектакль «45» — именно столько минут длится урок в школе. Концепцию и сценарий придумывали сами юные циркачи. Буллинг, невкусная еда в школьной столовке, Пушкин, оказывается, не всем нравится, а учить его все равно заставляют, и вдобавок ты обязан уважать учителя «по умолчанию», а он тебя — нет. И это не «подростковый бунт», а глубокое и искреннее высказывание. Которое становится возможным, потому что Упсала-Цирк учит ребенка делать выбор в пользу себя. И так — с 2000 года, вопреки всем сложностям, кризисам и проблемам.

Дети здесь проходят пятилетнее обучение. Начинают с освоения трюков, а заканчивают индивидуальным номером. На первый курс принимают около 40 человек из кризисных центров и коррекционных школ. До выпускного доходят не все. Не каждый из воспитанников выберет цирк своей профессией. Но не это основная цель. Упсала-Цирк меняет жизненные сценарии воспитанников, а в последние два непростых для всех нас года стал настоящей психотерапией для своих зрителей.


Семь лет назад с фасада дома Лишневского, что на Петроградской стороне, рухнул на тротуар крылатый демон. Обломки Мефистофеля вскоре оказались в мусорном баке. Но пропасть «антропоморфному существу с крыльями летучей мыши» не дали жители дома и прапраправнук архитектора Александра Лишневского Леонид Корниевский.
Леонид Корниевский и Мефистофель
Вместе с матерью Еленой Туровской он семь лет боролся за возвращение горельефа с Мефистофелем на фасад исторического здания. За это время удалось установить всех фигурантов «дела о Мефистофеле», вызволить горельеф из полицейского участка, где он провел несколько лет в заточении в качестве вещдока, а потом буквально по кусочкам собрать его снова. История возвращения Мефистофеля выходит на финишную прямую. Оригинальный горельеф сейчас хранится в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского. На фасад дома Лишневского израненный демон вернуться уже не сможет: с него будет снята точная копия. Семья Леонида Корниевского и жители дома, которые за семь лет не отступились от Мефистофеля и боролись за него, намерены довести дело до конца. Потому что это для всех остальных он «лукавый демон», а для них — уже практически родственник.


Петербурженку Веру Трифсик теперь так и называют: та самая учительница, которая купила детям дворец. Теперь в нем работает детский образовательный центр.
Учительница Вера Трифсик и дворец
Вера окончила СПбГУ по специальности «математическая лингвистика», знает английский, немецкий, голландский, итальянский. Работала частным педагогом, а во время летних каникул — гидом-переводчиком.

Через неделю после рождения второй дочери Вера вышла из декрета и учредила собственный центр, где детей будут учить языкам, живописи и готовить к школе. Вскоре остро встал «жилищный» вопрос — центр перестал помещаться в арендуемых помещениях. Чтобы осуществить мечту, Вера решилась на самую крупную и рискованную сделку в своей жизни. И купила царский дворец Великого князя Михаила Павловича в Красном Селе. Деревянное здание с колоннами нуждалось в ремонте и реставрации. Вера справилась и с этой задачей. Образовательный центр уже открыт — в нем идут занятия.


Летом 2022 года Александр Дерюгин, механизатор племенного завода «Приневское», стал победителем 9-го Открытого чемпионата России по пахоте.
Многократный чемпион
по спортивной пахоте Александр Дерюгин
Александр это звание завоевал не впервые. Он, пожалуй, самый титулованный пахарь в стране. Трактор под его управлением мог бы, наверное, и крестиком вышивать, а не то что выводить идеально ровные полосы на поле.

Но спортивная пахота — это скорее хобби для профессиональных механизаторов и праздник для зрителей. А самое главное — это будни. Современный пахарь, как и его предшественники в прошлые века, живет по особому календарю. Недаром говорят, что «один летний день год кормит». Если в отпуск — то разве что в ноябре. А зимой надо готовить технику к началу посевной. О работе на земле — в прямом смысле слова — Александр знает все. Хотя и не любит особо рассуждать об этом. Любит делать.


На Васильевском острове в Петербурге живут волшебные существа, места обитания которых местные жители передают друг другу по секрету. Это длинноногие глазастые лошадки.
Василеостровский Бэнкси и «глазастые лошадки»
Их рисует на стенах домов художник, лица которого никто никогда не видел. Ведь его лошадки, строго говоря, вне закона — коммунальщики безжалостно закрашивают их, если увидят. Но художник тайком рисует новых. И вскоре василеостровцы шепотом передают друг другу новый адрес, где можно застать фантастическое животное с большими глазами. Местные жители считают, что лошадки приносят удачу.

При этом даже «Фонтанка» не знает, как выглядит Виталий — наш петербургский Бэнкси. Для художника очень важно сохранять свою анонимность, ведь это часть уже сложившейся городской легенды о глазастых лошадках. На церемонию вручения премии «Признание и Влияние» он пришел инкогнито. И принес картину с одной из своих лошадок, нарисованных в этот раз не на штукатурке, а на холсте — в подарок петербургскому хоспису для молодых взрослых, о котором мы расскажем ниже.




Михаила Михайловича Тюменцева на Невском проспекте называют просто — дядя Миша. Он — самый известный уличный музыкант Петербурга. Таких принято называть «гениями местности».
Трубач дядя Миша
Дядя Миша встает на табуреточку, берет в руки трубу и... начинается волшебство. Петербургский трубач знает буквально «все песни мира». Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году вокруг дяди Миши всегда собирались толпы футбольных фанатов, потому что он мог сыграть гимн любой страны — хоть Китая, хоть Марокко. Да что там гимн — любую, самую романтическую мелодию дядя Миша может сыграть на трубе, были бы слушатели. Музыке Михаил Тюменцев научился в детском доме, где вырос. Сейчас ему 82 года. И он до сих пор играет на улицах города, хотя труба — инструмент тяжелый и требующий вполне определенных физических сил. На Невском дядю Мишу узнают: у него есть постоянные слушатели. А если, проходя по центру города, вы услышите звуки трубы, подойдите поближе. Это играет он — дядя Миша.






Учиться живописи Анаят начал в Кабуле и уже тогда мечтал оказаться в Академии художеств в Петербурге.
Афганский художник Анаят
В день, когда ему сообщили о зачислении в Академию, в Кабул вошли талибы* («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ). А потом на улице Анаята остановил патруль. Двое вооруженных автоматом и пулеметом людей потребовали показать им телефон. И среди фотографий увидели «Данаю» Рембрандта. Этого оказалось достаточно. Анаята завели в тупик в конце узкой улочки. Он понял, что сейчас его расстреляют. Но пока патрульные снимали оружие с плеча, художник сбежал и какими-то немыслимыми путями сумел выбраться из страны и прибыл в Петербург. Перед входом в Академию художеств, прямо на льду, он встал на колени и помолился.

«Наверное, так и выглядит рай. Теперь я учусь графике», — говорит Анаят. Теперь он рисует людей с натуры, православные храмы, детали интерьеров. На его родине сейчас такое было бы невозможно. Но красоту и глубину культуры Афганистана, для которой наступили самые темные времена, Анаят хочет сохранить в своем сердце и показать в своих работах.








В 2022 году основатель первого в России детского хосписа и руководитель фонда «Круг добра» отец Александр Ткаченко создал первый в России хоспис для ребят, которым исполнилось 18 лет.
Протоиерей Александр Ткаченко и первый в России молодёжный хоспис
Почему это очень важная история? Дело в том, что детские хосписы, в которых жизнь маленьких пациентов стараются сделать (насколько это возможно) насыщенной и счастливой, в стране уже есть. Но как только пациенту исполняется 18 лет, он должен по закону переехать в учреждение для взрослых. А там — все другое: и условия, и отношение, и атмосфера. Поэтому новый хоспис должен стать транзитным учреждением для пациентов, которые перешагнули порог совершеннолетия, но еще не готовы к взаимодействию с системой для взрослых.

Жить без боли и страха столько, сколько отпущено, — ради этого трудится уникальный коллектив первого в России хосписа для молодых взрослых.


Конечно, в уходящем году «Фонтанка» рассказывала и другие вдохновляющие и добрые истории. А это значит, что в 2023-м у нас будут новые герои и новые поводы для хороших новостей, которые так необходимы и нам, и нашим читателям.