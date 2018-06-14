Почему это очень важная история? Дело в том, что детские хосписы, в которых жизнь маленьких пациентов стараются сделать (насколько это возможно) насыщенной и счастливой, в стране уже есть. Но как только пациенту исполняется 18 лет, он должен по закону переехать в учреждение для взрослых. А там — все другое: и условия, и отношение, и атмосфера. Поэтому новый хоспис должен стать транзитным учреждением для пациентов, которые перешагнули порог совершеннолетия, но еще не готовы к взаимодействию с системой для взрослых.



Жить без боли и страха столько, сколько отпущено, — ради этого трудится уникальный коллектив первого в России хосписа для молодых взрослых.





