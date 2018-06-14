Здесь не переделывают трудных детей, не воспитывают зрителей и никого, конечно же, не дрессируют — животных здесь, как и в лучших современных цирках, нет. Зрителя «берут» харизмой артистов и историей, которую рассказывают со сцены. В 2022 году Упсала-Цирк представил новый спектакль «45» — именно столько минут длится урок в школе. Концепцию и сценарий придумывали сами юные циркачи. Буллинг, невкусная еда в школьной столовке, Пушкин, оказывается, не всем нравится, а учить его все равно заставляют, и вдобавок ты обязан уважать учителя «по умолчанию», а он тебя — нет. И это не «подростковый бунт», а глубокое и искреннее высказывание. Которое становится возможным, потому что Упсала-Цирк учит ребенка делать выбор в пользу себя. И так — с 2000 года, вопреки всем сложностям, кризисам и проблемам.
Дети здесь проходят пятилетнее обучение. Начинают с освоения трюков, а заканчивают индивидуальным номером. На первый курс принимают около 40 человек из кризисных центров и коррекционных школ. До выпускного доходят не все. Не каждый из воспитанников выберет цирк своей профессией. Но не это основная цель. Упсала-Цирк
меняет жизненные сценарии воспитанников, а в последние два непростых для всех нас года стал настоящей психотерапией для своих зрителей.