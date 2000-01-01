«Мы второй раз вошли в две десятки — как лучший работодатель и лучший вуз. Наш принцип — люди важнее процессов, и общественное признание — главное, ради чего стоит работать. Как вуз мы исповедуем четкую стратегию: не подгонять интересы наших клиентов, слушателей под наличие возможностей. Мы работаем для них, мы готовы создавать образовательные, научные, исследовательские, консалтинговые, аналитические программы и проекты, нужные и гражданам, и работодателям. А как работодатель мы абсолютно открыты, готовы на контакты, восприимчивы к мнениям и откликаемся на критику, не прячась от нее. Мы хотим развиваться и расти — и это не лозунг, а содержание нашей работы. А люди это чувствуют — их не обманешь».