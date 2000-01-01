«Мы маленький локальный бар определенной тематики, и конкурировать с сетями было круто. Мы относимся к своим гостям с большой любовью, делая акцент на взаимодействие и сервис, интерес и единообразие в подаче, чтобы у нас получали не только вкусовые ощущения, но и визуальное удовольствие. У нас более тысячи отзывов на Яндексе, и я прочел их все. Мы стараемся учитывать и реагировать на все. Поэтому гости нас ценят, и к нам ходит не только Санкт-Петербург, так что мы настоящее туристическое место.



В пандемию мы освоили доставку, под которую пришлось перестраиваться, так как меню не подходило: например, сочные бургеры просто не выдерживали дороги. Но мы успешно многое поменяли и продолжили работу, не уволив при этом ни одного сотрудника».