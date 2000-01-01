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«Фонтанка» наградила ТОП-10 победителей в 10 номинациях премии
«Фонтанка.ру – Признание и Влияние»

Два дня, 26 и 27 октября, в ресторане La Vue чествовали сто победителей первого этапа народного голосования. Теперь среди этих компаний развернется борьба за звание лучших из лучших в своей категории.
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Генеральный директор портала «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский
«Слово «победитель» здесь не совсем подходит. Мне кажется, в каждой номинации войти в десятку лучших во всем городе — это уже огромное признание и успех. «Фонтанку.ру» в сутки читают 700 тысяч человек. Мы получили от читателей 20 тысяч анкет, где они выдвинули суммарно около 3 тысяч компаний. И сегодня мы награждаем сотню лучших из них, набравших больше всех голосов в своих номинациях. Это бизнес, который делает город удобнее, красивее и вкуснее. Это бизнес, за который голосуют люди. В этом году мы добавили новую номинацию — «Салоны красоты и барбершопы», а бары вывели в отдельную».
Главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков
«Это год сделал нас всех сильнее, хотя мы привыкли к вызовам. Уверен, что мы встретимся на финальном награждении в традиционном, живом формате. В этом году мы впервые награждаем компании в номинации «Лучшее место для загородного отдыха», расширив тем самым нашу географию еще и на Ленинградскую область. Увидев, как активно голосуют наши читатели, мы поняли, что этот вид бизнеса актуален и востребован — я сам во время пандемии протестировал несколько баз отдыха в Ленобласти и Карелии и нашел несколько потрясающих мест, где чувствуешь себя абсолютно как дома.

Напоминаю, что нашу премию невозможно купить или накрутить голоса, с этим борется наша техническая служба, и мы все видим. За вас голосуют именно ваши клиенты и сотрудники».

«Лучший ресторан Санкт-Петербурга»

топ-10
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Петербург активно борется за звание гастрономической столицы, и, несмотря на сложное время, рестораторы не устают удивлять жителей и гостей города кухнями всех народов мира. Горожане называли в номинации свои самые любимые и проверенные места.
FRANK
«Марчеллис»
BIRCH
чайхана «Чабрец»
«Хачапури и вино»
Bahroma
«Токио-сити»
«Пхали-Хинкали»
«Евразия»
«ПалкинЪ»
В этой номинации горожане выбирали любимые супермаркеты — с самым широким ассортиментом, самыми вежливыми и расторопными сотрудниками. Награды представителям десятки лучших супермаркетов вручил Дмитрий Витковский — генеральный директор портала «Фонтанка.ру»

«Лучший супермаркет»

топ-10
выбрать лучший
«Prisma»
«Семишагофф»
«Eurospar»
«Пятерочка»
«Перекресток»
«Магнит»
«Лента»
«Вкусвилл»
«Азбука вкуса»
«О’Кей»
Вера Касаева, руководитель службы персонала ВкусВилл
«Для нас вхождение в десятку означает истинное признание наших покупателей. Мы всего чуть больше трех лет на рынке Петербурга, и для нас это огромное достижение. Мы постоянно работаем над качеством и удобством покупателей, и приятно, что они это чувствуют и дают такую прекрасную обратную связь. Думаю, что за нас голосовали потому, что мы очень любим наших покупателей, наша работа для людей и про людей. Наши продавцы, наши горячие линии работают не покладая рук, чтобы откликаться на запрос, вводить новые продукты или убирать то, что не нравится».
Пандемия породила огромный интерес к загородному отдыху. Этот бизнес работает тогда, когда все отдыхают. И у компаний из десятки лучших все места забронированы надолго вперед. Александр Горшков поздравил финалистов и вручил им почетные дипломы.

«Лучшее место для загородного отдыха»

топ-10
выбрать лучшее
сеть коттеджей «Сова»
Сеть загородных коттеджей ЁLKI
курорт «Игора»
курорт «Охта парк»
спа-отель «Аквамарин»
комплекс The Lagom
«Б•О•Р 812»
«Скандинавия» и СПА
загородный клуб «Жемчужина»
база отдыха «Илоранта»
Дмитрий Коваленко, исполнительный директор сети загородных коттеджей ЁLKI
«Для нас вхождение в топ-10 значит: то, что мы делаем, — делаем не зря. Нам всего полгода, но уже довольно много жителей и гостей Петербурга регулярно останавливаются у нас. За нас голосовали потому, что для нас бизнес вторичен, наш проект — это и хобби, и смысл жизни. В каждый домик мы вкладываем душу. У нас работает целая команда вместе с дизайнерами: занавесочки шьют для нас, мебель разрабатывают персонально для нас, поэтому наши гости всегда в восторге».
Петербуржцы настолько любят бары, что даже готовы побороться за их спасение с депутатами ЗАКСа. Да и вообще в суровом петербургском климате любимое уютное место для душевных посиделок ценится очень высоко. В этом году питейные заведения выделили в отдельную от общепита номинацию, десятку лучших в которой поздравил заместитель генерального директора АО «Ажур-Медиа» Андрей Потапенко.

«Лучший бар»

топ-10
выбрать лучший
«Контакт бар»
Waterzooi pub
The Right Place
Orthodox
Old Whale
Manneken Pis
Kwakker
BAR 812
«Неканон»
«Анонимное Общество Усердных дегустаторов»
Кирилл Жданов, руководитель бара «Неканон»
«Мы маленький локальный бар определенной тематики, и конкурировать с сетями было круто. Мы относимся к своим гостям с большой любовью, делая акцент на взаимодействие и сервис, интерес и единообразие в подаче, чтобы у нас получали не только вкусовые ощущения, но и визуальное удовольствие. У нас более тысячи отзывов на Яндексе, и я прочел их все. Мы стараемся учитывать и реагировать на все. Поэтому гости нас ценят, и к нам ходит не только Санкт-Петербург, так что мы настоящее туристическое место.

В пандемию мы освоили доставку, под которую пришлось перестраиваться, так как меню не подходило: например, сочные бургеры просто не выдерживали дороги. Но мы успешно многое поменяли и продолжили работу, не уволив при этом ни одного сотрудника».
Все хотят радоваться своему отражению в зеркале — и этому помогает целая индустрия, отвечающая за стрижки, прически и бороды. Эта отрасль крайне конкурентная, так что стать здесь одним из лучших действительно непросто. Коммерческий директор портала «Фонтанка.ру» Елена Пирожкова, вручая дипломы, поздравила финалистов с признанием петербуржцев.

«Лучшая студия красоты и барбершоп»

топ-10
выбрать лучшие
Topgun
Haft Барбершоп
Oldboy
Rogneda
Friends
CUT-OK
Beauty Today
студия «Зеленая»
«Осипов имидж студия»
Hardy's Barbershop
Денис Осипов, руководитель сети «Осипов имидж студия»
«Вхождение в десятку является одним из самых главных критериев моей работы, единственная цель которой, по сути, — занимать места. Места среди косметических компаний, среди предпочтений клиентов. Только те, кто стремится быть первыми, двигают индустрию и формируют нечто новое для клиента, что-то не такое, как у других. И опираться здесь можно на мнение профессионалов либо простых людей, в идеале — совмещать эти две вещи. Люди голосовали за нас, во-первых, потому, что мы сконцентрированы на одной нише: последние 8 лет плотно специализируемся на окрашивании волос. А второе — это демократичность. Последние годы мы стремимся из элитного уйти в демократический класс — мне больше нравится масс-продукт».
Петербуржцы определили, кто лучше всех обслуживает клиентов, предлагает привлекательные условия и индивидуальные решения, связанные с деньгами и финансовыми сервисами.

«Лучший банк»

топ-10
выбрать лучший
Тинькофф
Сбербанк
Банк ВТБ
Райффайзенбанк
Россельхозбанк
СМП банк
Промсвязьбанк (ПСБ)
Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Открытие»
Альфа-банк
Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу СФ АО «СМП Банк»
«Мы второй год подряд входим в десятку лучших по мнению читателей «Фонтанки» — одного из самых авторитетных СМИ в Санкт-Петербурге.

Когда мы узнали, что в этом году тоже будет номинация на лучший вуз, не колебались в выборе и решили поддержать эту категорию. У нас сложная отрасль, надо быть инновационными и при этом сохранять консервативность, и тут без молодежи никуда. Будем очень рады видеть новые молодые кадры с горящими глазами в числе будущих банкиров.

Как банк в этот непростой год мы многое сделали: выпустили на рынок продукт для вывода недвижимости из-под залога ипотеки — рефинансирование ипотеки потребительским кредитом. Также запустили премиальную карту системы МИР, открыли девятый офис в Петербурге — и не планируем останавливаться на достигнутом».
В этой номинации в первой десятке собралась разношерстная компания из самых разных отраслей от промышленности и фармацевтики до розничной торговли и банков. За работодателя голосуют сами сотрудники, поэтому много зависит от отношения компаний к своим работникам.

«Лучший работодатель»

топ-10
выбрать лучшего
X5 Retail group
Solopharm
Fitness House
фармацевтическая компания «Вертекс»
«Русские самоцветы»
РАНХиГС
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

«Марвел-дистрибуция»
АО «Силовые машины»
Альфа-банк
Владимир Шамахов, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС
«Мы второй раз вошли в две десятки — как лучший работодатель и лучший вуз. Наш принцип — люди важнее процессов, и общественное признание — главное, ради чего стоит работать. Как вуз мы исповедуем четкую стратегию: не подгонять интересы наших клиентов, слушателей под наличие возможностей. Мы работаем для них, мы готовы создавать образовательные, научные, исследовательские, консалтинговые, аналитические программы и проекты, нужные и гражданам, и работодателям. А как работодатель мы абсолютно открыты, готовы на контакты, восприимчивы к мнениям и откликаемся на критику, не прячась от нее. Мы хотим развиваться и расти — и это не лозунг, а содержание нашей работы. А люди это чувствуют — их не обманешь».
партнер номинации
выбрать лучший
топ-10

«Лучший вуз»

Читатели «Фонтанки» выбрали, где учиться хорошо. Дипломы ТОП-10 лучших вузов Петербурга как представитель партнера номинации – АО «СМП Банк» — вручила Анна Дубилет.
ИТМО
СПбПУ
СПбГЭУ
СПбГУ
СПбГИКиТ
РАНХиГС
НИУ ВШЭ
НГУ им. П. Ф. Лесгафта
ЛГУ им. А.С. Пушкина
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Покупки, развлечения, финансы и административные процессы все это теперь происходит онлайн. И горожане выбрали, кто это делает лучше всех

«Лучший
онлайн-сервис»

топ-10
выбрать лучший
Wildberries
Ozon
Тинькофф
онлайн-кинотеатр IVI
СберМаркет
Онлайн-магазин квартир «КВС»

ВКонтакте
Кинопоиск
Яндекс.Маркет
Госуслуги
Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости «КВС»
«Для нас очень приятно оказаться в десятке с такими „монстрами" онлайн-сервисов, как Яндекс, «Озон» и прочие. Как для строительной компании для нас разработка диджитал и электронная торговля не основная деятельность: все-таки в первую очередь мы строим здания и продаем квартиры. Но в 2019 году мы запустили онлайн-магазин квартир, который в пандемию очень помог реализовать планы. Этот сервис сделал такой стрессовый процесс, как покупка квартиры, удобным и простым для наших клиентов».
Сервисы доставки новые герои нашего времени, ставшие незаменимыми в пандемийной реальности. Заслуженные дипломы представителям десятки лучших сервисов доставки вручила Анна Алмазова – директор по рекламе портала «Фонтанка.ру»

«Лучший сервис доставки»

топ-10
выбрать лучший
Ozon
Deliveri Club
Yami Yami
Dostaeвский
«Самокат»
Яндекс.Еда
СТД «Петрович»
СДЭК
«Пятерочка.Доставка»
Почта России
Стартовал второй, самый напряженный этап голосования. Теперь работает только принцип лучшего, а не одного из — и решается это простым большинством голосов. До 9 декабря есть время сделать выбор в 10 номинациях на странице голосования. Чем больше у компании сторонников, довольных сотрудников и верных клиентов, тем выше шансы на победу.
Надеемся, каждая компания-номинант сможет привести с собой группу поддержки, и праздник пройдет со зрителями — естественно, строго в рамках антиковидных ограничений.
голосовать
Награждение десяти лучших пройдет
16/12
в «Тинькофф Арене»