Герои «Фонтанки»-2021

Второй год пандемии коронавируса показал, что на фоне бесконечных стрессовых новостей нашим читателям жизненно необходимы позитивные, вдохновляющие и добрые истории. И как важны для «Фонтанки» герои этих историй.



По уже сложившейся традиции, подводя итоги года, мы перечитываем публикации о тех, кто на протяжении беспокойного 2021-го вселяли в нас с вами надежду, дарили радость и подавали пример. Одиннадцать героев «Фонтанки» приняли участие в ежегодной церемонии вручения премии «Признание и Влияние». Вместе с победителями народного голосования они вышли на сцену и рассказали о том, что, по их мнению, является самым важным: о семье, красоте, верности и профессиональном долге.