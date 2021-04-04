Герои «Фонтанки»-2021

«Коломенская Венера» —
настоящая легенда
и «гений места». Статуя женщины, отлитая из бетона, сначала была обнаженной, потом ее «одели» в платье до пят. Время от времени «Венеру» покрывали краской, и её наряд менял цвет. Когда статуя обветшала, жители окрестных домов собрали деньги и организовали реставрацию неформального символа Коломны. Автор скульптуры —
живописец и академик Российской академии естественных наук Борис Семенов
уверен, что красота действительно спасает всех нас, и ею обязательно надо делиться.