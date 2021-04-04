 

Герои «Фонтанки»-2021
одиннадцать вдохновляющих историй обычных невероятных людей

Городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021». Самые яркие моменты церемонии
Второй год пандемии коронавируса показал, что на фоне бесконечных стрессовых новостей нашим читателям жизненно необходимы позитивные, вдохновляющие и добрые истории. И как важны для «Фонтанки» герои этих историй.

По уже сложившейся традиции, подводя итоги года, мы перечитываем публикации о тех, кто на протяжении беспокойного 2021-го вселяли в нас с вами надежду, дарили радость и подавали пример. Одиннадцать героев «Фонтанки» приняли участие в ежегодной церемонии вручения премии «Признание и Влияние». Вместе с победителями народного голосования они вышли на сцену и рассказали о том, что, по их мнению, является самым важным: о семье, красоте, верности и профессиональном долге.
Городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние 2021».
Эти люди (и даже звери) своим примером доказывают, что практически любая задача решаема, что честный ежедневный труд на благо других делает жизнь в городе лучше, а профессионализм и упорство превращают в реальность самые невероятные проекты.

В 2021 году наши герои научили нас замечать красоту и делиться ею, принимать важные решения вовремя, видеть общую картину и не паниковать понапрасну. А еще — быть благодарными. Этой публикацией мы говорим спасибо тем, кто в 2021 году помог нам сделать «Фонтанку» лучше и добрее.

Андрей Калина

шестикратный паралимпийский чемпион
«Что до Паралимпиады, что после нее я продолжаю оставаться всё тем же человеком, каким был прежде, — рассказал Андрей Калина «Фонтанке» в сентябре 2021 года. — Но общество, СМИ пытаются сделать из меня кого-то другого. Я не сопротивляюсь, а просто не принимаю этого и, как раньше, продолжаю работать над собой».
Три золотых медали из шести Андрей Калина завоевал на Паралимпийских играх в Токио. 34-летний пловец из Петербурга стал победителем на дистанциях 100 метров брассом, 200 метров комплексным плаванием и в эстафете 4х100 метров.

Максим Михеев

старший врач Подстанции скорой медицинской помощи № 12
Врач-реаниматолог Максим Михеев работает на скорой помощи уже 15 лет. Он избегает слова «спасать», вместо него произносит «помочь». А на самом деле только и делает, что спасает: выезжает на огнестрелы, падения с высоты, ДТП. И, конечно, на инфаркты, инсульты, ковид и другие вызовы петербуржцев. Рабочие смены Максима Михеева часто похожи на остросюжетный фильм о том, что нарочно придумать невозможно .

Вячеслав Алексеев

биолог, директор Фонда друзей балтийской нерпы
Зоолог Вячеслав Алексеев и его супруга Елена Андриевская с 2007 года помогают выжить тюленям и нерпам. Они создали единственный в России Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, где занимаются спасением балтийской нерпы . В теплые и малоснежные зимы у центра прибавляется работы: самки тюленей оставляют детенышей не на безопасных льдинах вдали от хищников, а прямо на берегу. Еще одна проблема — «взаимоотношения» тюленей и рыбаков. Животные рвут установленные в воде мережи, запутываются и гибнут в них. Вячеслав и Елена в созданном ими центре вылечили и вернули в дикую природу более 150 нерпят и тюленят, которые занесены в Красную книгу.

Ольга Смешнова

специалист по информационным ресурсам ПНИ № 9
Петербургский фотограф Ольга Смешнова работает в психоневрологическом интернате № 9 и ведет, пожалуй, один из самых необычных аккаунтов в социальной сети TikTok . У петербургского ПНИ № 9 больше 130 тысяч подписчиков. Благодаря TikTok пользователи Интернета, в том числе совсем юные, знакомятся с проживающими в интернате, поддерживают их и даже дарят подарки. Так видеоролики, которые Ольга Смешнова снимает и выкладывает в социальную сеть, делают их героев счастливее, а зрителей — добрее.

Иван Бахарев

обладатель золотой медали Международной олимпиады по математике IMO 2021
Иван Бахарев ученик Президентского физико-математического лицея № 239. К своим 17 годам Иван стал обладателем золотой медали Международной олимпиады по математике и одним из лучших учеников созданного легендарным педагогом Сергеем Рукшиным Математического центра. В свободное от решения задач время Иван любит читать книги, гулять, играть в настольные игры. Причем предпочитает те, где победа зависит не только от усилий игроков, но и от везения. Иван Бахарев уверен, что математика — это не только сложные вычисления, но прежде всего красота человеческой мысли.

Мария Копцева

инспектор-кинолог отдельной роты патрульно-постовой службы Выборгского района Санкт-Петербурга, и служебный пес Волк-Меркурий — воспитанник Центра кинологической службы главного управления МВД
Волк-Меркурий стал напарником инспектора-кинолога Марии Копцевой в 2017 году. А потом и настоящим другом и членом семьи. Волк единственный в России четвероногий обладатель международной премии «Собачья верность» . Даже у легендарного Мухтара из фильма такой награды не было! Волк-Меркурий любит играть, лакомиться сушеным телячьим легким и искать пропавших людей. В августе 2021 года он сумел по запаху отыскать в заброшенном доме девочку, которую похитил и удерживал там взрослый мужчина.

Анна и Павел Алтуховы

обладатели почетного звания «За заслуги в воспитании детей» I степени
За 25 лет совместной жизни у Анны и Павла Алтуховых родилось 15 детей. Младшей дочке 4 года, а старшему сыну 23. Недавно на свет появился и первый внук. Родители-герои уверены, что секрет семейного счастья — в умении радоваться простым вещам, а домашние дела воспринимать не как хлопоты, а как радость и благословение.

Борис Семенов

автор «Коломенской Венеры», живописец и академик Российской академии естественных наук
«Коломенская Венера» настоящая легенда и «гений места». Статуя женщины, отлитая из бетона, сначала была обнаженной, потом ее «одели» в платье до пят. Время от времени «Венеру» покрывали краской, и её наряд менял цвет. Когда статуя обветшала, жители окрестных домов собрали деньги и организовали реставрацию неформального символа Коломны. Автор скульптуры живописец и академик Российской академии естественных наук Борис Семенов уверен, что красота действительно спасает всех нас, и ею обязательно надо делиться.

Александр Власов

петербургский дворник
Хрущёвка на Лиговском, в которой работает Александр Власов, это 12 этажей, 9 тысяч квадратных метров и много, очень много уборки. Двадцать лет назад петербургский дворник решил привести в порядок этот дом, который иначе как «криминальным» не называли. Коллеги Власова браться за этот участок даже не рисковали, а вот он взялся — и с задачей справился. Теперь жильцы с теплотой называют его просто «дядя Саша».

Алексей Куприянов

независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru
Кандидат биологических наук Алексей Куприянов создал независимый портал аналитики ситуации с COVID-19. Эксперт строит свои графики и отчеты на основе официальной статистики, которая публикуется на портале «Стопкоронавирус.рф» петербургским управлением Роспотребнадзора и городским правительством. Но эти цифры появляются на официальном сайте каждый день и исчезают спустя сутки. Куприянов и его коллеги собирают и архивируют данные. Это позволяет видеть развитие эпидемиологической ситуации в городе на графиках и даже строить прогнозы.

Ирина Грачева

шкипер, единственная участница трансатлантической парусной регаты Mini-Transat 2021 из России
Петербурженка Ирина Грачева совершила одиночный переход на яхте через Атлантику. К участию в трансатлантической парусной регате Mini-Transat 2021 она готовилась два года и стала единственной россиянкой в одной из самых сложных и престижных гонок в мире. Все экипажи состоят из одного человека. Проходить дистанцию приходится в полном одиночестве и тишине — на борт разрешается брать самый минимум электронных приборов. Это превращает гонку в соревнование с самим собой и своими страхами.

Вот таким получился год 2021-й в лицах героев «Фонтанки». Конечно, были и другие — это врачи, спортсмены, предприниматели, люди искусства и самые обычные петербуржцы, которые увлечены своим делом и не остаются равнодушными к чужим бедам. К счастью, таких людей не становится меньше, и каждый год у нас появляются все новые и новые поводы рассказывать вам воодушевляющие истории о них. А там, где есть герои — живет надежда.