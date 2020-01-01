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ГОЛОСУЙ
«Фонтанка» вручила дипломы номинантам премии «Признание и Влияние 2020»
Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» вручается по результатам голосования петербуржцев — читателей интернет-портала. Только они решают, кто имеет право соревноваться за этот титул и кто будет назван победителем.
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Церемонии награждения топ-10 участников в номинациях премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» прошли в видовом ресторане La Vue в отеле «Санкт-Петербург». Два вечера подряд, 27 и 28 октября, 100 компаний города получали дипломы, подтверждающие их право выйти в финальную часть голосования.
Больше фотографий с церемонии награждения почетными дипломами ТОП-10 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - 2020 можно скачать здесь:
фото 27.10.2020
фото 28.10.2020
При публикации просим указывать копирайт: "Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Мы вручаем эту премию каждый год, и на прошлогодней церемонии в Эрмитаже даже не могли предположить, в каких условиях и как будем организовывать премию в наш юбилейный год — год 20-летия Фонтанки. Но, несмотря на все трудности, мы и на этот раз готовим финальное мероприятие, чтобы отметить лучшие компании города. Независимо от формата, в котором мы будем его проводить, а формат, несомненно, будет зависеть от эпидситуации в городе, мы наградим лучших из лучших — тех, кого выбрали жители Петербурга.
Дмитрий Витковский, генеральный директор АО «Ажур-Медиа» (Fontanka.ru)
"Фонтанка" — уникальный городской ресурс, который наиболее полно представляет информацию о том, что происходит в Петербурге. И мероприятия, которые организует это издание, пользуются заведомым уважением и доверием со стороны читателей, горожан. Для нас 2020 год — юбилейный: в 1970 году было построено здание гостиницы "Ленинград". Прошло 50 лет, и вот мы находимся в этой точке. В этом году крупных мероприятий, связанных с юбилеем, мы проводить не планируем. Скорее всего, перенесем все праздники на 2021 год, когда это можно будет сделать широко, с публикой, чтобы это имело соответствующую отдачу.
Андрей Петелин, генеральный директор отеля «Санкт-Петербург»
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ
ТОП-10
Лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты.
Для нас главный критерий качества работы — сделать так, чтобы клиенты к нам возвращались. И то, что в это тяжелое время пандемии клиенты нас поддерживают, посещают наши магазины, — это, мне кажется, самое главное для нас. Их удовлетворенность — это наш путь и наша цель, к которой мы стремимся. И благодаря проекту «Фонтанки» мы можем сказать себе, что качественно делаем нашу работу.
Хонор Илавски, директор Северо-Западного региона «О'КЕЙ»
БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
ТОП-10
Не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые – выдвигайте их в этой номинации.
То, что горожане выбрали нас, — очень важный и весомый показатель. Ведь именно горожане — это наши гости, а ресторана без гостей не бывает. И мы очень ценим, что петербуржцы нас знают и любят. La Vue —это видовой ресторан, он дает возможность увидеть весь город, акваторию Невы, лучшие городские достопримечательности. И я считаю, что каждый горожанин должен побывать у нас.
Елена Сахарова, директор по маркетингу и рекламе «Сититель групп» (ресторан La Vue)
АРТ-ПРОСТРАНСТВА
ТОП-10
Новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров.
Для галереи основным показателем качества работы является признание специалистов. Это искусствоведы, сотрудники Русского музея, с которым мы соседи. Но также очень важно и признание публики, которая интересуется искусством. Мне нравятся люди, углубленные в искусство, осененные такой печатью: видно, что это интеллигентный человек, который глубоко понимает многие вещи, которому интересно то, что показывают. Второй тип — это молодежь. Что называется, с горящими глазами. Которые открывают для себя что-то новое, которые сами демонстрируют свое искусство. И мы им предоставляем возможность это делать.
Михаил Сасонко, владелец Arts Square Gallery
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И КОВОРКИНГИ
ТОП-10
Самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества.
БИЗНЕС-СТАРТ ГОДА
ТОП-10
Самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019-2020 годов.
Партер номинации АО «СМП Банк»
За счет обратной связи с горожанами мы можем уйти от типовых проектов. Только благодаря ей мы понимаем, что нужно людям. И именно это и стараемся строить. Мы продолжим деятельность в этом направлении. И это касается не только коммерческой недвижимости и Green Park в Славянке, но и жилой недвижимости, и комплексов апартаментов, которые мы сегодня строим. Прежде чем приступить к реализации проекта, мы проводим очень разноплановые и многочисленные исследования будущей аудитории, чтобы понять, что нужно людям.
Сергей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК»
ВУЗЫ
ТОП-10
Многие из нас опробовали в этом году новый формат обучения – онлайн. Называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечивших учебный процесс в необычных обстоятельствах.
Мы определяем, в ту ли мы сторону движемся, по востребованности наших выпускников на рынке труда. Если они быстро находят работу по специальности, значит, мы все делаем правильно. Мы готовим медиа-специалистов, своего рода информационных глашатаев. Наши выпускники, неся какой-то творческий замысел, воплощая его на экранах телевидения, большого кино или на страницах газет и журналов, формируют общественное мнение. И отклик на это мнение — это и есть то, как общественность оценивает деятельность наших выпускников и нашу работу.
Оксана Ларичева, проректор по художественно-творческой деятельности и внеучебной работе СПбГУКиТ
СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ
ТОП-10
Любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и чье производство расположено в городе или в Ленинградской области.
Главный критерий качества работы — то, что клиенты возвращаются после первой покупки во второй, третий раз. Те, кто начинает покупать нашу одежду, уже навсегда потеряны для других брендов. Критерии голосования в премии «Фонтанки», когда каждый может зайти на сайт и проголосовать, — это правильный подход. Это шанс для таких локальных брендов, как мой, куда-то пробиться и стать заметным. Если сравнивать нас с большими монстрами индустрии, мы маленькие и никому не известные. Но люди, которые здесь живут и покупают одежду, может не сами они, а их внучки или дочки, как правило, говорят то, что думают.
Мария Соловьева, генеральный директор бренда детской одежды «Математика»
ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
ТОП-10
Если вам нравится, как ваша компания заботится о своих сотрудниках
(что в этом году удавалось далеко не всем), смело выдвигайте ее в этой номинации.
Ценность премии «Фонтанки» состоит в том, что за номинантов и за победителей в каждой из номинаций голосуют петербуржцы. Они оценивают эффективность каждой компании как простые потребители, и это здорово. Ведь один из наших KPI — это удовлетворенность потребителей, для которых мы работаем.
Алексей Коломенцев, старший менеджер по внешним коммуникациям компании «Балтика»
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ТОП-10
Надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы.
Партеры номинации СРО А «Объединение строителей СПб» и ЕРЗ
«На примере жилого строительства в Петербурге мы видим, что на сегодняшний день каждый четвертый клиент возвращается к нам за повторной покупкой. Для нас это как минимум показатель того, что 27 лет — именно столько нашей компании исполняется в этом октябре — работаем в Петербурге не зря. Но мы понимаем, что всегда есть к чему стремиться. Всегда самое главное — это мнение конечного потребителя, и даже самый крупный бизнес обязан к этому прислушиваться».
Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям «Группы ЛСР»
«Если покупатель голосует рублем за наш проект, за те жилые комплексы, которые мы предлагаем жителям нашего города, и тем, кто хочет стать жителем Петербурга, для нас это один из критериев качества нашей работы. А мы ведь строим не только жилье, но и социальную инфраструктуру — детские сады, поликлиники. И если их пользователи — врачи или педагоги — довольны тем, как мы сделали нашу работу, — это тоже один из критериев ее оценки».
Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга РСТИ
БАНКИ
ТОП-10
Те, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении.
Мы очень рады, что в этом году оказались в числе номинантов премии. Ядро нашей ежедневной работы — клиенты. Мы делаем все, чтобы быть лучше, быстрее, чем они ожидают. И быть гибче в тех моментах, где это возможно. Так что лучшая награда для нас — это уверенность клиентов, что они все сделали правильно, выбрав наш банк. Мы многое сделали за последние годы, чтобы стать узнаваемым брендом, и продолжаем много делать. Поэтому для нас очень важна обратная связь, и то, что она приходит от «Фонтанки», — это очень значимо.
Анна Дубилет, заместитель управляющего по розничному бизнесу СФ АО "СМП банк"
То, что мы попали в десятку лучших, — это знак, который говорит, что клиенты нас выбирают. Для нас это очень важно. А с их стороны важно, что мы предлагаем комфортные сервисы. Мы всегда рады получать обратную связь. Один из главных ресурсов сейчас, который все ценят, — это время. Так вот: мы стараемся, чтобы наши сервисы удобными, быстрыми, комфортными. И, что самое важное — к этому нас подтолкнула пандемия, — мы сделали так, чтобы в наших дистанционных каналах сервиса можно было получить абсолютно все услуги.
Сергей Кульпин, региональный управляющий Альфа-Банка в Санкт-Петербурге
Самое ценное, что есть у «Фонтанки», — это наша аудитория, наши читатели. И с прошлого года был принят именно такой формат — голосование горожан за лучший бизнес в Петербурге. Мы особенно рады будем вручить премии тем, кто, несмотря на все сложности в этом году, продолжает работать и оказывать услуги петербуржцам, и кто, по мнению наших читателей, вошел в топ лучших компаний города.
Александр Горшков, главный редактор городского портала «Фонтанка.ру»
С 14 сентября петербуржцы на специальном сайте премии выдвигали компании, которые, на их взгляд, были лучшими в этом году. Всего было названо более 11 тысяч предприятий, организаций, проектов и заведений. По десять самых популярных из них в каждой из десяти номинаций вошли в шорт-лист и стали финалистами премии. Именно им 27 и 28 октября в отеле «Санкт-Петербург» вручили дипломы номинантов.

А с 19 октября начался самый напряженный и важный этап — финал. Командам поддержки, которые участникам удалось собрать, придется приложить максимум усилий: ведь теперь недостаточно быть одним из лучших, надо набрать максимальное число голосов, и только один участник станет победителем в своей номинации.

В финальной части надо выбрать одного из десяти номинантов и проголосовать за него на сайте https://award.fontanka.ru/, авторизовавшись через одну из социальных сетей или на сайте «Фонтанки».

Система оценки такова: чем больше петербуржцев компания убедит проголосовать за себя, тем больше шансов у нее получить главный приз. Здесь номинанты могут скачать промоматериалы, чтобы активнее привлекать горожан к голосованию в конкурсе.

Пусть победит сильнейший!
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