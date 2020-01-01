«Фонтанка» вручила дипломы номинантам премии «Признание и Влияние 2020»

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Главный критерий качества работы — то, что клиенты возвращаются после первой покупки во второй, третий раз. Те, кто начинает покупать нашу одежду, уже навсегда потеряны для других брендов. Критерии голосования в премии «Фонтанки», когда каждый может зайти на сайт и проголосовать, — это правильный подход. Это шанс для таких локальных брендов, как мой, куда-то пробиться и стать заметным. Если сравнивать нас с большими монстрами индустрии, мы маленькие и никому не известные. Но люди, которые здесь живут и покупают одежду, может не сами они, а их внучки или дочки, как правило, говорят то, что думают.