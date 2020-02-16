«Фонтанка» на протяжении этого непростого года писала не только о происшествиях или коронавирусной статистике, но и о самых настоящих героях. Это люди, которые совершили удивительные, вдохновляющие и отважные поступки. Первыми бросались на помощь там, где остальные прошли мимо. Не дожидались, пока кто-то решит проблему, а брали, и делали. Заставляли нас с вами вспомнить о действительно важных вещах. И тем самым сделали добрее и лучше и 2020-й год, и «Фонтанку».Герои «Фонтанки» уходящего года по традиции