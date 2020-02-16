Владелец небольшой сети магазинов фруктов и овощей в Петербурге Насими Аббасов всего за месяц раздал 1,2 тонны продуктов малоимущим петербуржцам. В пакетах, которые собрали сотрудники Аббасова, были картофель, морковь, свекла, яблоки, бананы.
«Я не буду спрашивать справки о доходах, просто всем, кто посчитает нужным, мы дадим пакет с самыми необходимыми продуктами», — рассказал Аббасов «Фонтанке», но предположил, что в основном продуктовые наборы достанутся пенсионерам. Личная инициатива
обошлась предпринимателю по его собственным оценкам примерно в 60 тысяч рублей.