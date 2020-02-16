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Герои «Фонтанки»: Десять человек, которые сделали 2020-й лучше
В уходящем году были и хорошие новости. И сейчас мы вам это докажем.
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«Фонтанка» на протяжении этого непростого года писала не только о происшествиях или коронавирусной статистике, но и о самых настоящих героях. Это люди, которые совершили удивительные, вдохновляющие и отважные поступки. Первыми бросались на помощь там, где остальные прошли мимо. Не дожидались, пока кто-то решит проблему, а брали, и делали. Заставляли нас с вами вспомнить о действительно важных вещах. И тем самым сделали добрее и лучше и 2020-й год, и «Фонтанку».

Герои «Фонтанки» уходящего года по традиции наградили лауреатов премии «Признание и Влияние - 2020».
Дмитрий Зайцев
Лейтенант Дмитрий Зайцев дважды спасал людей на канале Грибоедова в центре Петербурга.
Сначала в феврале прямо у Спаса-на-Крови с Ново-Конюшенного моста в ледяную воду упал грустный молодой человек в пуховике и ботинках. 29-летний инспектор спецроты полка патрульно-постовой службы полиции Дмитрий Зайцев, не раздумывая, скинул верхнюю одежду и спрыгнул следом.
Дмитрий рассказал «Фонтанке», как все было. А спустя полгода интервью пришлось давать снова. На этот раз дело было напротив Казанского собора, но все на том же канале Грибоедова.

Коллеги Дмитрия заметили, что у лейтенанта сама собой определилась узкая специализация — спасение людей на воде, а в соцсетях его прозвали Лейтенант-Обнимашка.

Все потому, что «петербургскую Офелию» он уберег от прыжка, крепко обняв и перетащив через ограждение набережной на тротуар.
Дмитрий Зайцев
Зинаида Корнева
Петербурженка Зинаида Корнева, рассказывая о войне, собрала к декабрю 2020 года более 4,5 млн рублей на помощь семьям врачей, погибшим от COVID-19.
Пенсионерка и ветеран вдохновилась примером 100-летнего британца Томаса Мура, который сумел собрать для медиков больше 31 млн фунтов пожертвований. Зинаида Антоновна даже связала англичанину пару носков и отправила в подарок по почте.

Поначалу рассказывать о жизни на войне взамен на помощь для врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, Зинаида Корнева обещала до 9 мая. Сбор пожертвований открыли на сайте Всероссийской организации ветеранов войны и труда. 98-летняя бабушка Зинаида и ее родные надеялись собрать хотя бы 300 тысяч рублей, но видеоролики начали пользоваться удивительным для них успехом. Довольно быстро собранная сумма перевалила за 2 миллиона. Зинаида Антоновна прошла всю войну, участвовала в боях за Сталинград и взятии Берлина, вспоминает несколько историй, произошедших с ней уже в Германии.

Зинаида Корнева
(с) фото из соцсетей
Посмотреть все видеоролики Зинаиды Антоновны можно на канале «Истории Зинаиды» в Youtube. Сейчас там более 23 тысяч подписчиков.
Татьяна Степаненко
Заведующая отделением пульмонологии больницы №2 оказалась в числе первых медиков, столкнувшихся с новой коронавирусной инфекцией у своих пациентов. Весной петербуржцы увидели ее лицо на билбордах, установленных по городу, и на плакатах в метро: врач призывала их оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса.

Во время «первой волны» Татьяна Степаненко и сама переболела COVID-19. Сегодня пульмонолог с 30-летним стажем снова работает в красной зоне, делая все возможное, чтобы спасти жизни своих пациентов.
Татьяна Степаненко
Ирина Маслова
В апреле в центре Петербурга появился самый пронзительный знак захватывающей город эпидемии — Стена памяти медиков, погибших от новой коронавирусной инфекции. Первые портреты с именами закрепила на строительном заборе на Малой Садовой улице, прямо напротив входа в здание комитета по здравоохранению, петербурженка Ирина Маслова.

К ноябрю на Стене насчитывалось 116 имен с фотографиями медиков из Петербурга, некоторые — из Ленобласти.
На тот момент в Петербурге погибшими от коронавируса официально были признаны лишь 38 медиков. Еще около тридцати дел находились на рассмотрении комиссии, которая определяет, чьи документы отправлять в фонд социального страхования на получение выплат.

В ноябре Стену пришлось разобрать, так как истекли все сроки, отпущенные строительному ограждению, на котором она была размещена. В тот же день на набережной Карповки в деревянную скамейку вмонтировали бронзовую табличку с надписью: «Здесь будет установлен ангел в память о медицинских работниках, погибших от COVID-19». Эту скульптуру создал Роман Шустров, который стал жертвой коронавируса в мае 2020 года.
Ирина Маслова
Александра Синяк
В апреле, когда власти объявили режим повышенной готовности, отправили бюджетников на самоизоляцию, а кафе и рестораны закрыли, хозяйка благотворительного кафе «Добродомик» Александра Синяк впервые загрузила в багажник своего автомобиля пакеты с продуктами. И отправилась развозить их тем, кто из-за эпидемии и элементарного безденежья не мог сходить в магазин сам.

По данным Смольного, весной в Петербурге трудились 3,5 тысячи социальных работников. Они обслуживали 40 тысяч горожан на дому, из которых 32 тысячи старше 65 лет. Справиться с этой задачей им помогали волонтеры, которые развозили продукты и лекарства, а еще — проявляли доброту к тем, кто оказался в сложной ситуации.

Александра Синяк
(с) Андрей Бессонов, 2Фонтанка.ру"
Насими Аббасов
Владелец небольшой сети магазинов фруктов и овощей в Петербурге Насими Аббасов всего за месяц раздал 1,2 тонны продуктов малоимущим петербуржцам. В пакетах, которые собрали сотрудники Аббасова, были картофель, морковь, свекла, яблоки, бананы.

«Я не буду спрашивать справки о доходах, просто всем, кто посчитает нужным, мы дадим пакет с самыми необходимыми продуктами», — рассказал Аббасов «Фонтанке», но предположил, что в основном продуктовые наборы достанутся пенсионерам. Личная инициатива обошлась предпринимателю по его собственным оценкам примерно в 60 тысяч рублей.

Насими Аббасов
(с) Насими Аббасов
Иван Бакаидов
Программист, основатель компании LINKa и автор шоу #гребанныйпаралитикжжёт каждый день на собственном примере доказывает, что человек способен на все. А еще он считает, что шутить над людьми с инвалидностью можно — и важно. Мечта Ивана - чтобы на федеральном канале появился «слюнявый» ведущий, человек, который не контролирует сокращение мышц лица и туловища. Это поможет людям с ДЦП понять, что они существуют.
21-летний программист-самоучка вошёл в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Он разрабатывает программы, которые позволяют общаться людям с проблемами речи.

«Это крайне важная деятельность, так как человека человеком делает именно возможность общаться, - говорит Иван Бакаидов. - В этом году мой проект вышел на новый уровень - я написал программу, которая с помощью относительно недорогого оборудования, позволяет людям общаться глазами. Это совершенно потрясающие возможности - так как на моих глазах полностью парализованные дети смогли написать и сказать первое в жизни слово Мама».
Иван Бакаидов
Алина Сабурова
Это история не о «женской силе», а о профессионализме и человечности. Поздним июньским вечером Алина Сабурова во время прогулки по бульвару вдоль жилых «кораблей» на Петергофском шоссе заметила, как мужчина избивает женщину и тащит ее за волосы в сторону парка.

Мимо проезжали машины, проходили люди. Никто их них не заинтересовался происходящим. На беду злоумышленника, женщина, которая решила вступиться за пострадавшую, оказалась инспектором СИЗО №6 с навыками армейской «рукопашки» в багаже. Она задержала злодея до приезда полиции.
Алина Сабурова
Ирина Скиба
В Ленинградском зоопарке случился ночной пожар. В эпицентре события оказалась самка капибары. Директор зоопарка Ирина Скиба немедленно приехала на место происшествия и организовала спасательные работы.

Капибару деликатно выгнали из дымящегося вольера в соседний жирафятник, а потом изловили и перенесли в безопасное место.

После пережитого приключения у капибары наладилась личная жизнь — она образовала семейную пару с молодым самцом и теперь в зоопарке рассчитывают на пополнение.
Ирина Скиба
Андрей Хабаров
Старший сержант полиции Андрей Хабаров бросился на помощь оказавшемуся в ледяной воде после падения с Аничкова моста. Он обвязался страховочным ремнем и пополз по льду в сторону пострадавшего. Тот уже оказался на расстоянии пяти метров от берега.

Получилось, что 2020-й год начался со спасения на водах и завершился похожим случаем.

Андрей Хабаров
(с) youtube.com
Уходящий 2020-й год стал для многих из нас испытанием на прочность. Герои «Фонтанки» - это самые обычные петербуржцы, которые не пытались что-то кому-то доказать и не стремились к каким-либо подвигам. Но, оказавшись в ситуации выбора, они сделали его в пользу человечности, ответственности и доброты. Так что 2020-й оказался не так уж и плох — мы по-прежнему имеем все основания сохранять веру в людей.
Трансляция Церемонии награждения победителей городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» 2020 года.
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